CAMEROUN :: Voici la vidéo où l'artiste Longuè Longuè est surpris dans sa voiture avec la femme "d'autrui" :: CAMEROON

L'artiste chanteur camerounais, Longuè Longue , au cœur d'un scandale.

Selon une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le véhicule du chanteur a été intercepté à Yaoundé le 17/10/2022 au Marché Mvog - Atangana Mballa - Cameroun, par un homme qui lui reproche d'être avec son épouse, à bord de son véhicule de luxe. En effet, l'homme aperçoit le véhicule de couleur rouge de l'artiste Longuè Longuè, avec une jeune dame à bord. Il agresse verbalement le chanteur, et lui demande de faire sortir celle qu'il appelle son épouse, du véhicule. D'abord calme et posé, le chanteur descend de son véhicule, et observe la scène, les bras croisés.

L'homme présenté comme cocufié, fait irruption dans le véhicule, et essaie de force, d'extirper la dame qui dans un premier temps, dit ne pas le connaître. C'est du pain béni pour les badauds s'en donnent à cœur joie. Les flashs des téléphones androïdes crépitent. C'est chacun qui tient à immortaliser l'événement, vu la réputation sulfureuse du chanteur du titre à succès " Ayo Africa"

Mais l'homme présume cocufié, perd la partie. Dans la foule de curieux, une voix dominante lui demande plutôt de " parle à ta femme et non à Longuè Longuè". La jeune dame s'en va avec le chanteur, dans l'indifférence totale. Pis encore, toute enquête menée, il ne s'agit pas de son épouse, mais d'une femme avec laquelle il a eu un enfant. Des sources rapportent qu'elle vit tout de même chez lui par moments, et qu'en vue de passer des jours féeriques avec l'artiste en séjour à Yaoundé, la jeune dame aurait dit au père de son enfant, qu'elle voyageait pour quelques jours, avant d'être débusquée par ce dernier, en plein Marché Mvog- Atangana Mballa, dans le 4 ème Arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Établi qu'il ne s'agit pas de son épouse, l'homme, apprend-on, sous l'initiative de la dame, a été mis aux arrêts par la police, et reste en garde-à-vue.

Des avis divergent sur le sujet, et la plupart désignent la dame coupable, et non l'artiste chanteur Longuè Longuè. " Les femmes ne disent jamais la vérité lorsqu'elle veulent être infidèle. Elle n'a pas dit à Longuè Longuè qu'elle vit presque maritalement", entend-on par-ci, par-là.