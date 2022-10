CAMEROUN :: Hommages du CODE:18 octobre 2016- 18 octobre 2022; 06 ans déjà: Remember Célestin Lingo :: CAMEROON

Celestin Lingo, un journaliste, un pilier, un pionnier, une belle histoire, Daniel RIM, ancien prisonnier politique, journaliste émérite, chroniqueur d’exception, leader d’opinion, membre de la société civile camerounaise et un des artisans les plus déterminés, les plus fiables, les plus loyaux et les plus respectés, des mouvements populaires des années de braise en faveur du changement démocratique dans notre pays, nous a quittés le 18 octobre 2016 à Paris des suites de maladie.

Défenseur acharné des Droits de l’Homme et de toutes les causes justes à travers le monde, Célestin LIngo a longtemps servi à Fraternité Matin en Côte d’Ivoire, puis à Cameroon Tribune, avant de finir sa course professionnelle au quotidien « Le Messager », où il a longtemps conseillé méthodiquement son ami et regretté fondateur Pius Njawé et formé de nombreux jeunes talents aspirant à l’élévation dans cette noble et dangereuse profession.

Même très malade et terriblement diminué, Célestin Lingo, n’avait pas déposé sa plume. Il représentait une voix libre, transparente, ouverte et sérieuse dans le genre tantôt volontiers sarcastique, et tantôt intelligemment moqueur qu’il affectionnait.

Ce journaliste émérite, chrétien de la première heure grandi sous les aisselles de Monseigneur Albert Ndongmo et inspirateur permanent des idées neuves et socialement révolutionnaires, manque terriblement à la scène polyvalente camerounaise.

Il rejoint ainsi, Tuna, Ombé Ndzana, Tchakam et d’autres ténors du métier, au moment où le destin du pays semble balbutier et solliciter encore plus de plumes alertes. On peut compter sur lui pour poursuivre sa lutte contre des équilibres ethniques tronquées et rétrogrades au ciel