CAMEROUN :: Qatar on arrive ! C’est la devise des gagnants du Jeu forfait Orange Bonus :: CAMEROON

Ce jeudi 14 octobre 2022 dans la capitale Yaoundé, plusieurs gagnants du jeu Orange Bonus ont eu la visite du bus de la Fondation Orange à domicile. Au même moment, la remise des passeports et des billets c'est avant le départ. D'autres qui croyaient à un coup de bluff ont été agréablement surpris.

Parti de la poste centrale à l'agence du boulevard du 20 mai, le bus des gagnants a fait le tour de la ville de Yaoundé en passant par Nkoaban-Mimboman-Etoudi-Province et poste centrale. Un tour de ville qui rappelait aux abonnés que le jeu concours continue.

Les gagnants sont fins prêts pour la Coupe du monde Qatar 2022 pour aller supporter les Lions Indomptables blanchis, nourris et logés par la Fondation Orange



Pour le moment, les abonnés qui veulent se joindre à la liste des voyageurs doivent souscrire à Orange Bonus au #111*10# ou via l'appli My Orange ou alors effectue une transaction d'au moins 500F au #150# ou via l'appli Orange Money Afrique.

Cette fois-ci, la Fondation Orange a fait fort disait un gagnant, nous offrir des passeports et billets d'avion pour aller supporter les lions indomptables c'est quelque chose de formidable. Je confirme que ce n'est pas du bluff, me voici à mes papiers et j'invite les autres abonnés à faire comme nous afin que nous soyons nombreux de la team Orange Cameroun.

La Fondation Orange est au cœur du développement du football au Cameroun depuis plus d'une décennie. Avec l'Anafoot, Orange accompagne les plus jeunes à devenir des footballeurs dont rêve l’Afrique de demain. Ce projet magique de former un groupe de camerounais pour aller supporter les lions indomptables au Qatar s’inscrit dans les bonnes œuvres que Orange ne cesse d'offrir à ses abonnés.