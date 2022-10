CAMEROUN :: Esj-Paris : Cérémonie de remise des diplômes à la 121e promotion au campus délocalisé à Douala :: CAMEROON

Discours de la major de promotion . Mesdames messieurs chers invités, je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue tous autant que vous êtes à cette cérémonie. La journée a débuté comme vous le savez, par la présentation des rapports de stage pour ce qui est des étudiants de Licence en fin de formation et des soutenances pour les étudiants en Master professionnel au campus délocalisé de l'ESJ- Paris de Douala au Cameroun.

J'aimerais avant tout m'acquitter d'un devoir . Celui d'exprimer toute ma gratitude au président de l'ESJ Paris Guillaume Jobin .Il a autorisé l'externalisation de la plus ancienne et du reste la plus grande et prestigieuse école de journalisme dans le monde . Le faisant, il a offert l'opportunité à de milliers d'aspirants de réaliser leur rêve : Apprendre le journalisme dans une école à la notoriété établie . Au 21e siècle il n'y a pas de raison de ne pas se former dans l'école de son choix à cause de la distance. Les cours en ligne ont tout résolu .En tant que major de la 121 e promotion, je ne manquerai pas de dire merci au Dr Jérémie Kana Bisseck , représentant de l'ESJ Paris en Afrique centrale et donc au Cameroun. Il a de la détermination, de la patience, de la disponibilité , de la méthode et du professionnalisme à revendre. Il ne nous a pas lâcher d'un pouce alors que nous étions à tout moment englués dans nos contraintes professionnelles. Personnellement, c'est après 4 années d'insistance du Dr Docteur Kana, que je me suis résolue à m'inscrire à l'Esj de Paris. Mille mercis pour Tout. Je lui dois tout.

J'ai réalisé que cette école nourrit beaucoup d'ambitions pour ses élèves. Elle les prépare à occuper les plus hautes fonctions sans complexe où qu'ils soient. Je m'en suis rendue compte à travers le choix des matières à dispenser et de l'épaisseur de leur contenu : Géopolitique, géostratégie, relations internationales, communication des organisations, relations publiques, Photographie, Journalisme etc . C'était passionnant.

Tout serait parfait à mon sens si les enseignants créaient un peu plus de proximité avec les élèves. C'est à dire des échanges quoique virtuels pour une interaction. Ainsi l'enseignant et les élèves échangent sur des zones d'ombre. Cet exercice nous a été très bénéfique grâce au séance de video-conference qu'organisait L'enseignant de Radio Jean-claude Fyon . Soyez-en remercié cher confrère et enseignant Jean -Claude Fyon . Nous souhaiterions également disposer des équipements techniques à Douala tels des bancs de montage, des appareils photos et autres outils pour des cours pratiques. Si possible revoir les frais de scolarité à la baisse. Offrir l'opportunité aux majors des promotions à venir en France visiter l'école ESJ .

À la promotion qui va nous succéder , je vous souhaite endurance et détermination. Le trajet sera un peu long et sinueux mais enrichissant. Toujours garder à l'esprit que le journaliste à une immense responsabilité sociale. Il éduque, il forme, il divertit .En ce sens, le traitement qu'il fait de l'information oriente les perceptions, l'opinion des citoyens dans un sens comme dans l'autre. Mesurons toujours l'impact de ce nous disons ou écrivons. Toute vérité n'étant pas toujours bonne à dire . La radio des milles Collines au Rwanda à accentuer le génocide Rwandais. Nous devons en tirer des leçons. Pas de journalisme des milles Collines chez. Nous avons un pays à construire et je suis partisane d'un journalisme de paix . Recyclons -nous autant que possible.

Que Dieu aide à trouver des fonds pour payer votre scolarité et vous accorde assez d'intelligence pour mieux assimilés vos cours. Merci à nos familles qui nous soutiennent. Nos conjoints et conjointes .

Je vous remercie.

Koumo Naoussi Monique, major de la 121e promotion de l'ESJ- Paris campus délocalisé à Douala