CAMEROUN :: Paul Biya, le Consupe et le Tcs à la barre populaire.

Le Camerooun est en zone de turbulence. Secoué qu’il est, par des scandales financiers à n’en point finir. Malgré toutes les structures de lute contre la corruption mises sur pied. La presse s’interroge sur les roles de la presidence, le Conseil Supérieur de l’Etatat CONSUPE et le Tribunal Criminel Special TCS.

Les prisons ne désemplissent pas, les affaires grandissent. Sous forme de scandales. On peut citer pele mele, les scandales lies à la gestion de la Coupe Africaine des Nations de football (CANGATE), à la gestion de la Covid 19 (COVIDGATE), la gestion des lignes bugetaires 65 et 94.

Le journal Confidentiel s’interroge: Qu’est ce qui coince ? Malgré les arrestations et les denonciations, les scandales finanaciers s’amoncellent. Les initiatives prises par le gouvernement pour lutter contre la corruption et le syphonage des caisses de l’Etat ne semblent pas porter des fruits. Avec en toile de fond la course vers l’enrichissement.

Et pourtant, l’article 66 de la constitution fait obligation à tous les gestionnaire de la fortune publique de declarer leurs biens avant l’entrée en function. Malheureusement, le president de la Republique tarde à mettre cette disposition de la loi fondamentale en application laissant ainsi libre cours aux velleités de corruption. Aussi, le journal Le Confidentiel place “ le chef de l’Etat au banc des accuses”

Dans la meme veine, les tabloids se sont groups pour denouncer les structures de lutes contre la corruption. L’ Expression Politique indique «Comment l’opération épervier a été dévoyée ». Conçue pour combattre la corruption et dissuader les détournements publics, cette opération s’est finalement transformée en règlement de compte avec des décisions de Justice à géométrie variable...

Il en est des Missions de contrôle du Consupe « L’efficacité en danger ? ». Pour le quotidien EcoNews, Face à des frais de mission pas toujours entièrement payés en 5 ans, le personnel vérificateur du Contrôle supérieur de l’Etat semble ne plus avoir cœur à l’ouvrage. Cette situation impacte-t-elle la fiabilité et l’efficacité des rapports d’audit attendus ?

Infos Majeures fait le round up des Fonctionnaires fictifs, missions fictives et marchés fictifs : « L’Etat galère ». Les opérations ‘’ Antilopes ‘’ ‘’ Sigipes 1 et 2 ‘’, l’opération de comptage physique des agents de l’Etat et bien d’autres, semblent avoir montré leur inefficacité face aux mécanismes mis en place par des fonctionnaires véreux qui se servent au lieu de servir l’Etat.

Au sujet du Covidgate, le quotidian Mutations s’interroge « Affaire classée ?». Alors que les suites Judiciaires du rapport de la Chambre des comptes restent attendues, de nouvelles revelations sont distillées, remettant le dossier au goût du jour.

L’independant pense au « temps de la Justice ». Après le prologue du rapport de la Chambre des comptes, le scandale lié au détournement des fonds Covid n’en finit pas de connaître de nouveau rebondissements dans le traitement judiciaire de ce dossier pour le moins délicat.