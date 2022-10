CAMEROUN :: RETOUR MAGISTRAL DU PROF CÉLESTIN MONGA CHEZ LUI...A DOUALA :: CAMEROON

Monga décrypte le mouvement immobile du Cameroun .

Il est parti de Boston , où il enseigne à l’université de Harvard pour venir … engager une discussion avec les chefs d’entreprise, et adhérents du GICAM.

Invité par le Gicam pour venir professer , en tant que key note speaker sur la transformation de l’économie camerounaise .

Le Président du Gicam , grand architecte de cet événement inédit , avait souhaité qu’il parle des enjeux, défis , et de la stratégie éventuelle liés à cette transformation.

Dans une salle bondée de monde , devant plus de 300 patrons , journalistes , universitaires et personnalités de la vie publique camerounaise , le prof Monga était attendu pour un grand oral … plutôt livresque et … d’étalage de cette érudition dont on le crédite .

Pour ce retour inédit , et très couru … le prof des universités américaines et françaises , a pris le contrepied…

D’abord vêtu de jean noir et d’un blouson au lieu du bon costume de l’élite camerounaise, c’est un célestin Monga caustique , dans un style fluide et parfois anecdotique, qui a séduit la salle dans une présentation de 3h.

Et , le public présent en redemandait . Et dire qu’on dit , les camerounais détachés des sujets intelligents .

Ils étaient là , jusqu’après minuit pour se nourrir de la science et de l’intelligence , d’un prof réputé et reconnu dans le monde, qui a professé avec humilité et … justesse.

Le mouvement immobile du Cameroun , ce pays qui depuis presque 70 ans régresse , questionne et intrigue , même l’ancien vice président de la BAD, et senior economist de la banque mondiale .

Lui qui , s’est autorisé le temps de cette présentation, un regard critique sur les méthodes et solutions de son ancien employeur.

Au lieu des solutions toutes faites , Monga magistral , commence par dénoncer les vraies fausses solutions :

Déficit infrastructurel? Pas forcément .

Déficit de capital humain ? Pas sûr …

Et finalement, cette bonne vieille formule : prospérité économique = macro stabilité +réformes réformes structurelles et institutionnelles?

Monga , avec force et arguments nous dit qu’il s’agit là d’une vraie fausse formule !

Tout à tour, plutôt que des solutions toutes faites , il nous pousse à nous ouvrir , à à questionner nos champs de possibilités qui depasssent la simple discipline économique.

Retrouver l’estime de nous mêmes ? Une piste … à vous de voir …

Sortir de la mendicité internationale ? Oui…

Notre propre monnaie ? On a le droit d’en discuter tout en évitant le piège des extrême qui lient cet indispensable débat à la France ….

Monga pense qu’il y’a une autre explication possible.

Il décline alors selon lui, les quatre déficit du Cameroun. On réalise que nos vrais problèmes économiques ont des origines non économiques…

Voilà … difficile de vous en dire plus !

On y passerait la nuit .

Je vous partage quelques tableaux de ce retour … à l’américaine de cet homme , érudit qui tutoie les prix nobles d’économie dans le monde , qui n’a jamais pu se débarrasser de sa maladie d’amour pour le Cameroun. Même si une partie de ce Cameroun l’a souvent traité de vandale …

Monga , le savant , fan des lions indomptables… qui dans cette marche immobile du Cameroun entrevoit une lueur d’espoir les lions indomptables.