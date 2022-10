CAMEROUN :: POURQUOI UNE ENTREPRISE LOGÉE AU QUARTIER DE LA DÉFENSE A PARIS TIENT À CONTROLLER LA PRODUCTION DES :: CAMEROON

La guerre contre Boko Haram a révélé de ormes failles dans le système de sécurité nation. Le Nigeria voisin avec qui le Cameroun partage plus de 2000 km de frontière était devenu un vaste camp d'entraînement et de recrutement de la secte islamique Boko Haram.Entasses le long de la frontière de l'extrême nord du pays, la France est intervenu pour un droit de poursuite sur le sol camerounais ,un prétexte qui ferait rentrer dans le pays des terroristes recrutés au Nigeria et dans le Sahel ,sur qui curieusement il avait été retrouvé les CNI camerounaises.

Thalès est une entreprise technologique de sécurité française logée au quartier de la défense( QG de l'armée française) en France. Elle a plusieurs actionnaires dont l'état français. Son Directeur au Cameroun était un colonel de l'armée française . C'est Thales qui était chargée d'établir les CNI au Cameroun avant et pendant les agressions de Boko Haram.

Face aux failles constatées et conscient des enjeux géostratégiques , Martin Mbarga Nguele s'était juré ne plus renouveller le contrat de Thalès.

Cette décision a causé au DGSN beaucoup d'ennemis, y compris l'ambassadrice de France Robichon qui selon un article du journal Repères ,avait sollicité la présidence pour faire partir Mbarga Nguele.

Pour convaincre la présidence de la République ,Mbarga Nguele a convoqué Thalès pour une démonstration .

‘’Ayant des doutes sur la fiabilité de la carte nationale d’identité fournie par Thalès, la Sûreté nationale va commander à des jeunes informaticiens camerounais la production des cartes contrefaites. Lors d’une réunion le Délégué général présentera celles-ci au colonel Fabre qui était alors le responsable de Thalès Cameroun. Selon notre source, «Ne sachant pas ce qui se passe, il a regardé les deux cartes, il a retourné dans tous les sens, et il a dit ‘’y c’est beau, c’est bien ! Elles sont jolies. Où est alors le problème ?’’, c’est là où le délégué est rentré dans une colère noire et lui a répondu : ‘’vous dites qu’elles sont bien hein ? Ce sont alors de fausses cartes ! Vous voyez comment elles sont faciles à copier ! Ça ne sert à rien votre système là ! ».

Cette opération avait été montée par le Dgsn à la suite de la découverte des lieux de fabrique de fausses cartes nationales dans les villes telles que Buea. Ce qui avait tout d’abord éveillé les soupçons du Dgsn, c’est qu’au lendemain de son installation, les responsables de Thalès, selon notre source, sont venus avec une mallette d’environ deux millions d’euros.

« Le Délégué général l’a reçue et a appelé le directeur du budget pour la lui remettre, afin qu’elle soit reversée dans les caisses de l’Etat (…) C’est là où les gens de Thalès ont compris que ça va se compliquer pour eux et que les choses ne vont plus se passer comme avant ! » Pouvait-on lire dans le journal 237 online .

Il fallait trouver un nouveau partenaire pour les CNI, et celui qui jusqu'ici était un des leaders au monde GEMALTO est arrivé .Le cahier des charges a été torpillé par le réseau francafricain au sein de l'administration . GEMALTO qui réussi en Afrique Australe ,en Côte d'Ivoire ,Maroc etc...a échoué au Cameroun.Comment?

Face à la détermination de Mbarga Nguele de résoudre définitivement le problème de CNI , le réseau de Thalès a décidé de reprendre le contrôle des CNI au Cameroun et en 2018 GEMALTO fut racheté par Thalès .

Pourquoi la France tient à controller l'établissement des CNI au Cameroun ?Christian Tumi de regretté mémoire révélait après son kidnapping par les ambazoniens que plusieurs d'entre eux étaient nigerians.