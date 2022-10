CAMEROUN :: Ruinart Festiv’art : Place à la troisième édition :: CAMEROON

Après un retour en grâce l’année dernière, le Ruinart Festiv’Art compte prendre sa vitesse de croisière cette année

Décomplexer le commun des camerounais sur les questions de l’art ,tel est l’un des objectifs des responsables du groupe Moet Henessy pour l’Afrique qui ont décidé de donner une meilleure vitesse au Ruinart Festiv’Art après la pause observée pendant la crise Sanitaire due au coronavirus.

BEYOND BOUNDARIES qui se traduit en français par » Au-delà des frontières est le thème de cette autre édition de cette foire de l’art car pour ses promoteurs, « . L’art n’a pas besoin visa, il n’a pas de barrière, il se déplace comme il veut, il transcende les époques/le temps , il survole les pays, les planètes, les condiments: il est libre comme le vent.

Comme les deux précédentes éditions, la 3e édition du Ruinart Festiv’Art promet encore plus de belles choses avec un accent sur la gente féminine. A en croire Landry Mbassi , le commissaire du festival, «C’est une édition qui va mettre la femme en avant. La femme, c’est la matrix du monde. On ne peut pas organiser un travail de création sans mettre ces personnes qui sont la mère de l’humanité»

Depuis son lancement en 2019 par Le groupe Moet et Henessy , le Ruinart Festiv’Art ne cesse d’œuvrer à la promotion et au développement de l’art contemporain camerounais et panafricain, tout en invitant les artistes d’autres pays du monde et également en offrant une plateforme de choix aux artistes de différents horizons artistiques en pleine croissance. Ce qui fait dire à Pascal Eyssette, Market Manager du groupe Moët Hennessy pour l’Afrique Centrale que :« Ruinart Festiv’Art œuvre avant tout à la promotion et au développement de l’art contemporain camerounais et panafricain, d’une part en invitant des artistes du continent mondialement reconnus sur la scène artistique et d’autre part en offrant une plateforme de choix aux figures montantes de l’art contemporain africain et ce auprès d’un grand public camerounais de plus en plus sensible à l’art africain. »

Cette troisième édition qui se déroulera du 20 au 29 Octobre 2022 dans les galeries d’art et espaces culturels de Douala et Yaoundé mettra en avant la photographie avec comme sous les projecteurs Gosette Lubondo, une photographe et artiste visuelle congolaise, lauréate du prix Ruinart 2021. Ce sera l’occasion de découvrir les belles œuvres de Gozette qui avait réalisé suite à son prix une série de photos intitulée « Manu Solerti » qui est une réflexion sur la mémoire, l’héritage et le temps.

On aura 10 jours pour profiter du Ruinart Festiv’art qui a lors de ses deux précédentes éditions comblées toutes les attentes et avait été bien accueilli par le public. L’édition de cette année bénéficie de l’accompagnement de plusieurs Galeries et espaces culturels de Douala et Yaoundé. Effectivement, la Maison Ruinart peut compter cette année sur La Résidence d’artistes Wemah, la Galerie MAM, la Galerie Doul’art, l’Espace Culturel BOLO, l’IFC de Douala et Yaoundé, le centre des créateurs de la mode du Cameroun, et la Villa des fées qui exposera pour la première fois dans le cadre du Ruinart Festiv’art.

Pour cette année, il est prévu 09 jours de festival, pour 07 expositions, dans 08 galeries où exposeront les 16 artistes retenus pour cette édition, on aura le plaisir de voir les travaux de plusieurs photographes et grands artistes comme Alain Ngann, Chantal Edie ou encore des artistes peintres, plasticiens et sculpteurs comme Joel Mpa Dooh, Arnold Fokam, Alioum Moussa etc.

Alors, vivement que le 20 Octobre pointe son nez et on se donne rendez-vous à WEMAH pour la soirée d’ouverture de la 3e édition du Ruinart Festiv’art avec l’exposition « POP’UP ».