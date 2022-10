Melvin Akam: “Nous allons nous engager à ce que le football camerounais retrouve sa grandeur” :: CAMEROON

Présent dans les tribunes du stade de la réunification de Douala samedi à l’occasion de l’ouverture de la saison de Mtn Elite One , le top management de Mtn a exprimé sa vision pour le football camerounais.

“Redonner au football camerounais sa grandeur” tel est le slogan qu’on pouvait lire dans les travées du stade de la réunification de Bepanda ce samedi 15 octobre à l’occasion du lancement de la saison 2022-2023 du Championnat Mtn Elite One. Des affiches qui dévoilent la vision du couple Fecafoot- Mtn Cameroun pour le football camerounais.

Face à la presse ,Jean Melvin Akam, General Manager Regulatory and Corporate Affairs. Représentant du DG de MTN Cameroon pour le match d'ouverture du championnat a affiché son satisfecit quand à l’organisation de cette rencontre inaugurale qui augure des lendemains meilleurs “ c’est une nouvelle saison et nous avons assisté à un très beau match de football et Mtn en tant que partenaire stratégique du football local camerounais est très content d’être là et nous serons toujours présents chaque fois qu’il est question d’accompagner le football local pour qu’il se développe davantage” a-t-il lâché.

Dans le même esprit, Riad Mezi, Directeur Marketing MTN Cameroon dira pour renchérir:“je pense qu’il faut juste rappeler la mission commune de la Fecafoot et Mtn Cameroun , celle de redonner au football camerounais toute sa grandeur . Nous avons célébré la première saison et nous sommes en train de nous engager vers la nouvelle saison 2022-2023 et ce match d’ouverture n’est qu’un petit aperçu de ce que la saison nouvelle sera parceque nous avons de nombreuses surprises car nous allons réellement et sincèrement s’engager pour que le football camerounais retrouve sa grandeur. Nous avons assisté à un beau match avec un beau de l’homme du match joe patten et c’est de tout cela qu’il s’agit puisque nous souhaitons contribuer à exposer ces talents à la lumière du jour et aux lumières internationales”