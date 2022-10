CAMEROUN :: TÉLÉ POUBELLE : l'endroit où ragots et discours de haine tiennent lieu d'édito. :: CAMEROON

Avec cet éditorial haineux de Adalbert Messi contre Maurice Kamto, Vision4 n'a jamais porté aussi bien son qualificatif de télé poubelle . Sinon que quelqu'un me dise à quel genre journalistique appartient le traitement d'une actualité sous un prisme exclusivement haineux .

Du verbiage , de la calomnie, des ragots et de la détestation gratuite . Le tout à mille lieux de l'éthique professionnelle et de la déontologie journalistique. Voilà ce qui tient lieu d'éditorial dans une émission télé. Et on veut nous faire croire que c'est du journalisme. Et on veut faire croire que l'incitation permanente à la haine gratuite contre autrui suffit à faire la télé.

Heureusement la science nous a déjà expliqué les origines de la haine. On sait aujourd'hui que la haine vient de la peur et des complexes . Et que c'est à la fois l'arme des faibles et un raccourci pour compenser la médiocrité (journalistique dans le cas d'espèce ).

Beaucoup ne s'attendaient pas à voir cette démonstration de force du MRC à Nkongsamba comme à Bafoussam . Le MRC s'impose de plus en plus dans le paysage politique Camerounais comme le parti qui draine les foules. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est une réalité qui fait que tout le monde comprend aujourd'hui que si ce parti politique va aux élections, ça va déménager.

C'est cette perspective qui fait peur . Et c'est de cette peur que vient justement la haine . Sauf que la haine n'a jamais empêché le jour de se lever ni le soleil de briller . C'est pour cela d'ailleurs que, malgré la haine des esprits faibles, Maurice Kamto continue de soulever les foules partout où il passe avec un MRC qui est encore plus populaire qu'avant. Ce n'est pas le dernier meeting du MRC à Nkongsamba qui me démentira.

Vous voyez bien que malgré la haine de vision4, 40 mille personnes enthousiastes et engagées sont sortis de tout le Moungo pour venir porter Maurice Kamto en triomphe lors du récents meeting du MRC à Nkongsamba. Il s'agit des faits et c'est là que se situe toute la différence entre les élucubrations de vision4 et la réalité.

Ce qui s'est passé à Nkongsamba lors du meeting très couru du MRC signifie quoi ?

Cette cérémonie d'installation des responsables du parti qui s'est transformée en grande fête populaire signifie que les militants du MRC sont en phase avec leur président.

Alors pourquoi ça vous fait si mal ?

Les militants du MRC ne se plaignent pas ... Mais pourquoi vous pleurez à leur place ? Quelqu'un porte son pantalon et ça vous serre comment ? Au Cameroun vous faites ça comment ?

Tous ces signes, contrairement à ce que les simples d'esprit pourraient croire, prouvent plutôt que Maurice Kamto a pris une bonne option pour le MRC en décidant d'aller aux élections . C'est pour cela que les pleureurs pleurent en face. La logique est simple : tout ce qui fait pleurer les adversaires du MRC est bon pour le MRC . La décision d'aller aux élections est donc une bonne décision.

Le MRC boycott les élections vous pleurez . Ils décident d'aller aux élections, vous pleurez toujours. C'est à croire que vous êtes nés pour pleurer.

Heureusement que vos pleurs hypocrites n'empêchent pas le MRC d'avancer sereinement vers son but. Pendant qu'on y est , dites donc :

Quand le MRC décide d'aller aux élections vous pleurez. D'accord c'est votre droit de pleurer. Mais quand le RDPC fraude aux élections vous dites quoi ?

L'hypocrisie et la haine gratuite.... Mais quelle bassesse !!!