CAMEROUN :: Sponsoring : Neptune Company prend Eding Sport de la Lekié sur ses épaules :: CAMEROON

Un accord de sponsoring a été conclu samedi dernier, entre NEPTUNE Holding Company et EDING SPORT de la Lekié, un club de football de la 1ère division du Cameroun. La convention signée le 15 octobre 2022 à l'hôtel Hilton de Yaoundé, a assuré le PDG d'EDING SPORT de la LEKIÉ, SAINT Fabien MVOGO, permettra au club phare de la Lekié, d'évoluer dans des conditions décentes. Aussi n'a-t-il pas tari d'éloges d'éloges à l'endroit du sponsor.



"En acceptant de devenir le sponsor d'EDING SPORT de la LEKIÉ, NEPTUNE OIL et l'ensemble de ses entreprises sont les nouveaux Qataris du football camerounais", a-t-il scandé dans un tonnerre d'applaudissements.

" À partir de cette saison 2022, NEPTUNE HOLDING COMPANY SA apportera un appui financier à EDING SPORT FC de la LEKIÉ sur tous les plans. L'une des manifestations visibles de ce partenariat dont les détails restent confidentiels, comme convenu entre les parties, sera la visibilité du logo des sociétés de Neptune Holding Company SA sur le maillot d'Eding Sport", peut-on lire sur le communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Pour le PDG de Neptune Holding Company SA, Antoine NDZENGUE, l'accord de sponsoring de l'entreprise qu'il dirige, est l'expression de sa responsabilité sociétale, volet qui selon ses propres déclarations, lui est d'un grand prix, et l'incline donc à apporter son soutien au mouvement sportif national.

La cérémonie de l'hôtel Hilton de Yaoundé, a été ponctuée par la prolongation du contrat de l'entraîneur d'Eding Sport de la Lekié, Bonaventure DJONKEP, ainsi que par la présentation du nouveau maillot du club.

Neptune Holding Company SA est créée en 2020, par son PDG, Antoine NDZENGUE. Il regroupe plusieurs sociétés, dont Neptune Oïl créé en 2009, Neptune Oil Storage Company ( 2013), PSL ( Pétro Services et Logistique) créé en 2011, Mediog ( 2014), Cameroon Tire Factory ( CTF) créée en 2020, et Mai Thé Café ( 2021).

Club de football de 1ère division du Cameroun, EDING SPORT de la LEKIÉ sort des fonts baptismaux en 2012. Il accède en 1ère division en 2016, et est sacré champion du Cameroun un an plus tard. En 2018, le club remporte la Coupe du Cameroun de football. Et tout récemment, pour la saison de football 2021/2022, Eding Sport de la Lekié a terminé vice-champion du Cameroun.