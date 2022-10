CAMEROUN :: Célébration JNEP 2022, marche sportive réussie :: CAMEROON

Douala est depuis ce vendredi 14 le théâtre de la célébration de la 14e édition de la journée nationale de l’éducation physique. Plusieurs activés étaient prévues pour l’occasion dont une marche sportive ce samedi 15 Octobre de 06h jusqu’à 8h présidée par le ministre des sports et de l’éducation physique le professeur Narcisse Mouelle Kombi. Ils sont plusieurs centaines à avoir répondu à l'appel et avoir pris par à cette marche sportive.

Effectivement comme selon le programme, la marche sportive a débuté ce samedi 15 octobre à partir de 06h30. Elle a commencé au rond-point Deido pour s’achever au Stade Mbappe Leppe où s’en est suivie une séance d’Afro Fitness grand public ainsi qu’une course de relais dames. Ces dernières activités fort de leur impact significatif marquaient la fin de deux jours de célébrations. Après cette grande marche, Mr le ministre des sports et de l’éducation physique,le prof Narcisse Mouelle Kombi a tenu a rappelé la finalité de cette activité et l’objectif de la célébration de la journée nationale de l’éducation physique : « La journée nationale de l’éduction physique est célébrée dans l’ensemble du territoire national, dans les dix régions et a pour objectif de susciter des habitudes qui puissent permettre aux Camerounais dans l’ordre du corps et de l’esprit d’accéder à un meilleur bien être et à un meilleur capital santé ».

Par la suite, Mr le ministre a tenu à remercier l'initiative du chef de l'État qui fait son maximum pour doter le Cameroun des espaces pour pratiquer les activités sportives que ça soit en salle où en plein air et il cite dans sa lancée par les parcours Vita de Douala et Yde comme exemples significatifs.

Enfin, le professeur Narcisse Mouelle Kombi exhorte tous les camerounais est là pratique des activités physiques constantes : « Au terme de cette branche d'exercices qui a rassemblé comme vous l'avez vu plusieurs centaines de personnes depuis 6h du matin, nous maintenons l'exhortation, l'appel à la constance dans la pratique de cette activité de l'éducation physique (La marche) mais également que celà soit le fait d'une cadence et d'un rythme régulier les bienfaits ne peuvent tenir que en proportion de la cadence régulière et constance..» lâchait-il à la presse avant d'emprunter le chemin du retour.