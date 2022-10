CAMEROUN :: Douala célèbre la journée Nationale de l’Education Physique :: CAMEROON

Après Ebolowa, hôte de la dernière édition, c’est au tour de Douala d’accueillir la 14e édition de la journée Nationale de l’Education Physique du 14 au 15 Octobre 2022. Pour l’occasion, plusieurs activités étaient prévues donc des causeries éducatives, une table ronde, des rencontres sportives et une grande marche sportive pour clôturer le samedi 15 octobre à partir de 06h30.

A l’occasion de la célébration de la JNEP, le ministre des sports et de l’éducation physique le Professeur Narcisse Mouelle Kombi était au Complexe sportif de Japoma de Douala ce vendredi pour le lancement officiel JNEP 2022 qui se célèbre sous le thème « Education Physique, santé, et citoyenneté : Gages de cohésion sociale et de prospérité ». Avant lancement officiel, de ce vendredi, il y’a eu simultanément une causerie éducative à l’IUT de Douala, au lycée de bonabéri et au centre d’accueil de Bepanda . Ensuite une table ronde a suivi à l’université de Douala à 10h30 puis des rencontres sportives au complexe sportif de Japoma.

Plusieurs associations ont bénéficié du matériel sportif offert à cette occasion et remis par les différentes autorités administratives présentes. Juste après la prestation du groupe de danse culturel Empire MOOV, les associations Sports pour tous, Phoenix etc. ont reçu leur matériel sportif. Face à la presse, le Prof Narcisse Mouelle Kombi, ministre des sports et de l’éducation physique a déclaré que la célébration de cette journée (JNEP) et dans toutes les régions du Cameroun est emblématique d’une vision. « Plus significativement et sur le plan symbolique, la célébration par notre pays sur le très haut parrainage du président de la république son excellence Paul Biya d’une journée nationale de l’éducation physique et cela dans les 10 régions, du Cameroun, est emblématique d’une vision qui est celle qui porte à un plaidoyer permanent pour la démocratisation de la pratique des activités physiques mais également pour la promotion de pratique de l’activité physique et sportive qui soit en cohérence avec une double aspiration sur le plan physique, un corps sain disponible pour les efforts attendus de tout citoyen en matière d’investissement, d’implication, de production dans l’entreprise du développement national et avec à l’horizon l’émergence de notre pays et cette émergence a besoin de ressources humaines en bonne santé. Et sur un autre plan celui de l’esprit, ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain, celui de l’esprit, c’est celui qui apporte à considérer la pratique de l’éducation physique et sportive comme un vecteur de l’inclusion social, un vecteur de la solidarité, de la cohésion, de l’unité et de l’intégration nationale quand il est vrai que ces activités physiques et sportives sont ouvertes à toutes les populations, à toutes les couches sans considération d’origines ethniques et tribales… » a-t-il lâché au micro de Camer.be pour expliquer la capitalité , la nécessité de célébrer cette journée.

Ayant reçu du matériel sportif à cette occasion, Berna Emo, président régional de l’association Sport pour Tous pour le compte du littoral considère cela comme une reconnaissance et un encouragement : « C’est une reconnaissance qui nous demande d’aller de l’avant, de pousser d’encadrer les populations, et de pousser de former les coaches pour pouvoir encadrer les populations et de surtout d’inviter les populations à la pratique du sport ».

Le rendez-vous a donc été donné après cette cérémonie à Samedi dès 06h30 au Rond-point Deido pour la marche Sportive