La communauté des Bamoun de France, à l’unisson autour de ses souverains

La chefferie de la Communauté bamoun de France a donné un RDV exceptionnel dimanche 02 octobre 2022, aussi bien aux Bamoun venus des 4 coins d’Europe qu’aux compatriotes camerounais, aux africains et aux européens amoureux des traditions et cultures africaines.

Au moment où la ville de Foumban au Cameroun honore la mémoire du 19ème Roi du peuple Bamoun (S.M. Ibrahim Mbombo Njoya – par ailleurs Haut-Commis de l’Etat du Cameroun) et célèbre le 1er anniversaire de l’accession au trône du 20ème Roi des bamoun (S.M. Nabil Mforifoum Mbombo Njoya), du 27 septembre au 09 octobre 2022,

la Chefferie bamoun de France, en communion avec l’ensemble des structures de la communauté bamoun basée en France, a organisé une grande manifestation traditionnelle et culturelle autour de 3 évènements :

1- Le 30ème anniversaire du rappel à Dieu de Sa Majesté Seidou Njimoluh Njoya 18ème roi des Bamoun,

2- Le 1er anniversaire du rappel à Dieu de Sa Mjesté Ibrahim Mbombo Njoya 19ème roi des Bamoun,

3- Le 1er anniversaire de l’accession au trône de Nchare Yen de Sa Majesté Nabil Mforifoum Mbombo Njoya 20ème roi des Bamoun,



L’espace Peugeot, situé à Aulnay-Sous-Bois, en région parisienne, a accueilli dès 11h du matin et ce jusqu’à l’aube plus de 500 personnes venues assister et participer au fil de la journée, aux diverses articulations de cette longue et magnifique manifestation culturelle.

Dans la journée, les visiteurs ont pu apprécier une double exposition, d’un côté, une sur la vie et le parcours des Rois 18 et 19 du peuple Bamoun, une autre sur l’exposition des objets d’art et autres symboles du patrimoine bamoun. Masques, statues, tablettes, panneaux photos racontaient l’histoire séculaire du peuple bamoun, autour de la figure de ses rois emblématiques.

Dans l’après-midi, s’est tenu une mini-conférence sur l’héritage du Roi Ibrahim Mbombo Njoya, le 19ème roi, qui a d’abord été un Haut-commis de l’Etat du Cameroun avant d’être le gardien des traditions africaines, en tant que Roi.

Un public attentif aux exposés préliminaires des éminents spécialistes ont pu à loisir échanger pour mieux connaitre et comprendre comment un peuple aux racines profondes a pu s’arrimer à la modernité pour mieux se projeter en terre occidentale.

De nombreux autres chefs traditionnels et représentants des chefs traditionnels du Cameroun et d’Afrique ont fait le déplacement dans des tenues de circonstance qui rappellent aussi bien leur rang que leur attachement aux traditions africaines.

La mission diplomatique du Cameroun en France était bien représentée aussi bien par le Consul S.E. Oben Enoh Victor que par le 1er vice-consul de l’Ambassade du Cameroun en France. C’est dire ainsi que les Bamoun de France vibraient à l’unisson avec l’ensemble de leurs compatriotes du triangle national.

La troisième et dernière partie de la journée était consacrée à plusieurs temps forts, qui font des discours hommages aux Rois défunts qu’à la célébration par un grand gâteau du 1er anniversaire à l’accession au trône du Roi 20, le jeune Nabil Mforifum, âgé de 29 ans, ce qui montre qu’aux âmes bien-nés, la valeur n’attend point le nombre d’années. L’occasion a été donné aussi d’apprécier la riche gastronomie du pays bamoun, avec son plat principal, le « Couscous Japché », ce qui donna suffisamment d’énergie aux convies pour esquisser des pas de danse sous la houlette des artistes et DJ choisis pour la circonstance.

Les plus courageux des invités ont ainsi festoyé jusqu’au petit matin dans la joie de se retrouver, dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du peuple bamoun. Les organisateurs qui ont travaillé des jours durant et ce jour J, n’ont pas ménagé leurs efforts pour donner du plaisir et de la joie à leurs nombreux invités, à ce RDV du donner et du recevoir.

Cette grande et belle manifestation dont l’entrée était libre et gratuite, a montré que la culture et les traditions sont ce qui permettent aux Hommes de dominer les crises et de se projeter durablement vers de nouveaux défis. Les Rois sont morts ! Vive le nouveau Roi !

