FRANCE :: Communiqué de presse Le Cameroun a besoin d’un réseau diasporique entrepreneurial fort

Communiqué de presse

Le Cameroun a besoin d’un réseau diasporique entrepreneurial fort, impactant, capable de créer des emplois et richesses aux bénéfices des populations. Selon plusieurs données, près des deux tiers de la diaspora qui rentrent au Cameroun envisagent de lancer un projet entrepreneurial.



Fort de cet engouement, il nous faut relever un défi : se constituer en tant que force, repérable par les différentes autorités et capables d’agir par delà les continents. Implantés en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et dans les autres pays du continent africain, les Cadres et

Entrepreneurs de notre diaspora s’unissent au sein du cadre du MCDEC (Mouvement des Cadres Dirigeants et Entrepreneurs Camerounais).



L’objectif est quadruple:

- densifier un réseau doté d’expertises et compétences

- Favoriser le partage d’expériences

- Créer les conditions pour le financement de projets entrepreneuriaux

- Contribuer plus largement à une réflexion globale sur l’amélioration de l’écosystème

entrepreneurial pour la diaspora camerounaise.

C’est dans cet esprit que nous organisons notre dîner d’affaires à l’hôtel Marriott Opera

Ambassador:

le samedi 26 novembre 2022 au 16 Boulevard Haussmann à Paris.

Nous pouvons organiser des pools en fonction des spécificités des demandes. Dans un souci

d’organisation, nous vous prions de nous revenir avant le xxx pour l’obtention de vos accréditations

pour le dîner en précisant les profils qui vous intéressent dans le cadre de vos reportages et

interviews.

Christian Tchounda - Président du MCDEC: “Notre pays, le Cameroun, peut se targuer d’avoir

une diaspora qui agit dans l’excellence. Beaucoup de nos compatriotes sont entrepreneurs,

cadres au sein de grandes entreprises. C’est le moment pour partager nos expériences et

expertises, nous mobiliser pour l’émergence du Cameroun et de l’Afrique en général. C’est la

mission du MCDEC que nous entendons réussir avec conviction et enthousiasme”

Salutations

Contact presse:

Patricia Wansi - coordinatrice de la communication

+33 6 51 16 88 62 / mail : integralworldconnect@gmail.com