Visa en ligne : La vraie fausse affaire Lejeune Mbella Mbella?

Alors qu’une certaine opinion annonce un vent de panique au ministère des Relations extérieures, relativement à la gestion du E-visa, des sources bien introduites y voient un complot ourdi contre le patron de ce département ministériel, soucieux du traitement de prestations consulaires désormais totalement uniformisées, sécurisées et conforme aux standards internationaux.

Un vent de panique générale soufflerait-il au MINREX ? Le TCS et le CONSUPE seraient-ils aux trousses de Lejeune Mbella Mbella ? Selon l’opinion nationale, les dernières semaines n’auront pas été paisibles pour nombre de membres du gouvernement que dirige le Premier ministre Joseph Dion Ngute. Le nom du ministre des Relations extérieures y revient sans cesse parmi ces membres du gouvernement qui seraient dans l’œil du cyclone. Il y a quelques jours, le lanceur d’alerte Boris Bertolt tirait la sonnette d’alarme. En annonçant une prochaine audition de Alamine Ousmane Mey au Tribunal criminel spécial (TCS ), pour, informait-il, un prétendu détournement de fonds publics destinés aux micro-entreprises, Pme et Pmi dans le cadre de la riposte Covid. Dans la même veine certains confrères se sont intéressés au cas Lejeune Mbella Mbella à qui il est reproché la gestion des fonds, pas moins de 70 milliards Fcfa débloqués par le chef de l’Etat pour l’opération de modernisation et de facilitation des processus d’obtention de visa en ligne.

Les 20 millions de la discorde ?

Laquelle opération de modernisation disent-ils, serait bloquée dans les tiroirs des officiels du Minrex. Selon ces confrères qui annoncent par ailleurs une éventuelle audition du patron du MINREX par les enquêteurs du TCS et du CONSUPE dans les tout prochains jours, « les uns accusent les autres d’avoir bouffé chacun 20 millions Fcfa et noyer le projet.». Interrogées certaines sources proches du dossier parlent d’une cabale ourdie contre le patron des céans par des diplomates mécontents de n’avoir pas été des missions chargées de la vulgarisation de ce précieux outil. Mieux, apprend-on, « le E-Visa est déjà fonctionnel dans les missions diplomatiques et postes consulaires depuis le mois de septembre 2022. Le contrat de partenariat a été signé entre la République du Cameroun et la société Impact Palmarès R&D SAS, le 1er avril 2022, relatif au financement, à la conception et à la réalisation de la sécurisation et l'uniformisation des prestations consulaires. Le matériel livré au Cameroun et le premier test réalisé au ministère des Relations extérieures, devant la presse le 27 juin 2022. Puis, ledit matériel a été déployé dans les ambassades et consulats et en ce moment, des appareils sont installés dans toutes nos missions diplomatiques et postes consulaires pour commencer à délivrer le nouveau visa biométrique, en attendant le lancement officiel du E-visa ».

Centralisation des données

En rappel, il s’agit pour le Cameroun de se doter d’une nouvelle architecture de traitement de prestations consulaires désormais totalement uniformisées, sécurisées et conforme aux standards internationaux, de délivrer des visas biométriques sur vignettes sécurisées, de même que des cartes consulaires, des laissez-passer, des laissez-passer mortuaires et bien d’autres documents solennels infalsifiables, aussi bien au ministère des Relations extérieurs que dans les missions diplomatiques, les postes consulaires et les postes de Police aux frontières aériennes, terrestres et maritimes. Mieux, le système proposé par Impact Palmarès est celui déjà expérimenté à l’ambassade du Cameroun en Côte d’Ivoire depuis septembre 2020, en ce qui concerne les visas biométriques. Il vient optimiser et parfaire le système « Diplomat » développé par la cellule des nouvelles technologies et de la cryptographie du Minrex, tant au plan sécuritaire qu'au plan de la centralisation des données.

« Cette modernisation de l’appareil diplomatique vise, entre autre, l’amélioration des prestations offertes aussi bien à notre diaspora qu’aux usagers de nos services à l’étranger (files d’attente ; longues distances à parcourir ; etc.), la sécurisation des données personnelles, l’optimisation des recettes consulaires avec une meilleure traçabilité des opérations liées, etc », explique le MINREX à travers sa page Tweeter.