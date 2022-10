CAMEROUN :: Mtn Élite one : Un derby de Douala en ouverture de la nouvelle saison :: CAMEROON

Les Astres de Douala et L’union sportive de Douala vont disputer la rencontre inaugurale de la nouvelle saison de Mtn élite one ce jour à Douala.

Quoi de mieux qu’un derby au stade de la réunification de Douala pour ouvrir la nouvelle saison du championnat d’élite au Cameroun. C’est le choix fait par le comité transitoire du football professionnel(Ctfp). Avec une affiche alléchante entre les Astres de Douala et l’union sportive de Douala.

En conférence d’avant match ce vendredi soir , les entraîneurs mais aussi les capitaines des deux équipes ont donné leurs assurances respectives quant à leur volonté de livrer au public de Douala un spectacle digne d’un vrai derby.

Du côté de l’union , le coach Oumarou Sogba qui a été reconduit sur le banc des vert et blanc a reconnu avoir un meilleur effectif cette année pour aller au bout de ses ambitions c’est à dire gagner tous les trophées possibles. Présent à la conférence de presse , Hashou Kerido , récent transfuge de Sanga Balendé et promu au “grade” de Capitaine de l’union de Douala est allé dans le même sens que son coach en réaffirmant sa volonté de se relancer et pourquoi pas accrocher une place pour le Qatar où du moins pour le prochain Chan.

Du côté des Astres , le coach Nicolas Tonye de retour aux affaires dans le club où il tout vécu a tout de meme décrié l’indisponibilité de plusieurs joueurs de son effectif retenus en sélection avec les lions U 23. Malgré cet état des choses , il a aussi promis du spectacle et un match de haute facture comme seuls les astres savent en faire. Il espère que cette année sera la bonne pour les astres qui sont toujours passés à un cheveu de leur premier titre.

La fédération camerounaise de football qui était représentée à cette conférence par son porte parole Ernest Obama a expliqué aux hommes et femmes de médias présents que le championnat qui débute ce jour fera une treve en novembre mois de début du mondial et la reprise sera en fonction des résultats de l’équipe nationale du Cameroun a cette compétition.

Le public de Douala vivra donc une belle renc qui sera précédée d’un show des artistes Krys M , Maahlox et Tenor pour agrémenter une journée qui se veut très festive cité spectacle tant sur la pelouse qu’en dehors.