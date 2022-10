CAMEROUN :: Résultat du concours de la police pour le recrutement de 10 aides-soignants: Néant :: CAMEROON

Dans un communiqué de presse rendu public le 11 octobre dernier, le Délégué général à la sûreté nationale (DGSN) affirme que le concours pour le recrutement de 10 aides-soignants en 1er année du cycle de formation des élèves-inspecteurs de police au Centre d’instruction et d’application de la police, n'a pas pu recevoir des candidatures satisfaisantes..

C’est une première dans l’histoire des concours au Cameroun....

D’après le DGSN Martin Mbarga Nguele « aucun candidat n’a satisfait aux critères de recrutement ». Pour cela, le concours est déclaré « néant »

Cette sortie étonne l’opinion à plus d’un titre, quand on sait que les concours administratifs sont les plus prisés au Cameroun.

Quelles étaient les critères qu'il fallait remplir pour réussir à ce concours ?

Le Cameroun dispose dans chaque région une kyrielle d’écoles les aides soignants et les infirmiers.

Ces derniers également puvaient faire partie des effectifs de la police nationale. « Il est donc impensable qu’il n’y ait pas de candidats qui remplissent les critères », commente un observateur. D’ailleurs, plusieurs de ceux qui travaillent dans le privé abandonnent souvent leur poste, pour aller se présenter aux concours de la Fonction publique.

Selon certains analystes, plusieurs raisons pourraient expliquer cela. La première étant que les jeunes n’auraient pas suffisamment candidaté à cause du découragement qui s’est emparé de certains. Découragement dû à la corruption ambiante qui a pris en otage les concours au Cameroun et qui veut que celui qui n’a ni d’argent, ni de parrain est un présumé recalé à tout concours.

A coté de cela, d’autres pensent qu’il s’agit d’une stratégie de la police nationale pour maquiller toutes les magouilles qui auraient émaillé le concours de recrutement à la police de plus de 5000 hommes toutes filières confondues.