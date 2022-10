MONDE ENTIER :: PYT Audio, l’expert de l’acoustique :: WORLD

PYT Audio est une société française spécialisée en acoustique. Elle opère partout dans le monde, y compris en Afrique. Retour sur son expertise et l’intérêt de ses produits.

PYT Audio, une entreprise spécialisée en acoustique

PYT Audio est une jeune start-up française qui propose un large choix de produits acoustiques. Elle s’attaque donc aux problématiques de bruit.

En ce sens, cette société réalise des études acoustiques et conçoit des produits spécifiques pour corriger les défauts acoustiques de votre pièce.

Spécialiste du traitement acoustique, elle propose également des solutions pour l’isolation phonique. Le traitement acoustique renvoie au fait qu’une pièce a de l’écho. C’est-à-dire qu’elle résonne et que cela génère du brouhaha.

A l’inverse, l’isolation phonique renvoie au fait qu’un son traverse une paroi (mur, porte, …) et vient incommoder les personnes étant dans un lieu donné externe de la pièce d’où provient le bruit.

Les solutions acoustiques de la start-up

Comme expliqué, PYT Audio propose des produits et des services. Elle réalise notamment des études acoustiques à distance à l’aide de logiciels spécifiques. Pour ce faire, elle travaille sur plans et avec quelques photos de la pièce à traiter.

Pour faire face à des enjeux différents et variés, la société a développé de nombreuses solutions acoustiques parmi lesquelles :

Des panneaux acoustiques

Des diffuseurs acoustiques

Des cabines phoniques

Des rideaux phoniques

PYT Audio s’adresse donc :

A des personnes soucieuses d’optimiser la musicalité de leur pièce

A des particuliers et des professionnels ayant des problèmes de bruits

Cette jeune start-up vous accompagnera dans le choix de la solution la plus adaptée à votre problématique. Pour vous faire une idée, elle a notamment créé plusieurs tutoriels disponibles sur son site internet. Vous pouvez notamment y découvrir un article permettant de comprendre l’intérêt des rideaux phoniques . Il est également possible d’ en apprendre plus sur les cabines phoniques .

Une expertise reconnue par de nombreux labels

PYT Audio a obtenu de nombreux labels et prix en raison du caractère innovant de ses solutions. Elle a notamment été labélisée « Initiative Remarquable » en raison de son engagement social et solidaire.

La presse spécialisée a également encensé les produits et l’expertise de la marque à de nombreuses reprises. Des médias importants, dans le domaine de la décoration et de la musique, ont notamment pu tester les produits dans des conditions réelles.

Le bruit, un enjeu majeur de société

Faire appel à des acousticiens prend de plus en plus sens. En effet, le bruit est devenu un enjeu de société majeur depuis qu’il est pris en compte par les pouvoirs publics. Une étude de l’ADEME a notamment démontré que le coût social était évalué à plus de 155 milliards d’euros.

Cette étude a mis en avant les répercussions du bruit pour :

Notre santé

Le bruit peut engendrer des soucis d’audition. De même, il peut nous fatiguer et engendrer du stress ou un burn-out.

Il est donc préférable d’y faire face avec des solutions adaptées.

Notre productivité

Le bruit peut aussi être un véritable fléau pour notre efficacité. Puisqu’il influence notre cerveau, il nous empêche d’être productif.