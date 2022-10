MONDE ENTIER :: Le 100e ElClasico à Santiago Bernabéu : voici les stades qui ont accueilli ElClasico :: WORLD

Lors des 99 matches disputés entre le Real Madrid et le FC Barcelona dans ce stade, il y a eu 50 victoires des Madrilènes, 22 nuls et 27 succès du Barça.

Chaque ElClasico est historique, mais le duel de dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelona le sera particulièrement puisque ce sera le 100e affrontement à l’Estadio Santiago Bernabéu.

Le premier ElClasico disputé dans ce stade le fut un an après l’inauguration du Bernabéu, le 19 septembre 1948. Le FC Barcelona gagna 1-2 ce jour-là, comme lors du dernier match disputé au Bernabéu entre les rivaux, avec un succès 0-4 des hommes de Xavi contre ceux de Carlo Ancelotti en mars 2022.

Globalement, le Real Madrid a gagné 50 des 99 duels disputés dans ce stade. Il y a également eu 22 nuls et 27 victoires du club catalan.

Le Bernabéu est le stade qui a le plus accueilli cette affiche, mais il n’est pas le seul. Le King Fahd International Stadium en Arabie Saoudite était le 13e stade où fut organisé un ElClasico officiel. Le premier fut joué à l’occasion de la Copa de la Coronación en 1902 à l’Hipódromo de la Castellana à Madrid, plus souvent habitué aux courses de chevaux. Les 248 autres ElClasicos ont eu lieu dans les stades suivants : Santiago Bernabéu (99), Camp Nou (89), Les Corts (30), Chamartín (17), Mestalla (3), O'Donnell (3), Metropolitano (2), Velódromo Parque de Deportes (1), Vicente Calderón (1), La Romareda (1), l’Estadio Alfredo Di Stéfano (1) et le King Fahd International Stadium (1).

Logiquement, les quatre stades les plus « populaires » pour les Clasicos ont été les domiciles respectifs des deux clubs. Le Real Madrid a joué à l’Estadio Chamartin de 1924 à 1946 avant de déménager au Bernabeu, alors que le FC Barcelona a évolué à Les Corts entre 1922 et 1957 puis s’est domicilié au Camp Nou.

Les autres stades sur la liste n’ont accueilli que quelques ElClasicos. O’Donnell, qui fut le premier terrain du Real Madrid avant l’Estadio Chamartín, a accueilli quelques confrontations alors que l’Estadio Metropolitano de l’Atlético de Madrid a été le stade à « domicile » du Real Madrid lors des Clasicos en 1946/47 et 1947/48, Bernabeu étant alors en cours de construction. De nombreux ElClasicos ont également été joués sur terrains neutres lors des finales de Copa del Rey : à Mestalla à Valencia à trois reprises, au Vicente Calderón à Madrid une fois et une autre à La Romareda de Saragosse.

D’autres stades ont été utilisés pour des matches amicaux ou d’exhibition. Le Camp de la Indústria fut utilisé dans les années 1910, avant la formation de la Liga à une époque où les matches d’exhibition étaient assez communs. Cádiz, ville du sud de l’Espagne, accueillait jadis un tournoi de pré-saison chaque été à l’Estadio Ramón de Carranza où le FC Barcelona et le Real Madrid se sont rencontrés entre 1959 et 1968. En 1982, ils se sont affrontés pour la coupe du Venezuela à l’Estadio Farid Richa à Barquisimeto. Et plus récemment, le Hard Rock Stadium de Miami a accueilli ElClasico gagné par le Barça 3-2 en juillet 2017 puis le Stadium Allegiant à Las Vegas fut la scène d’un match amical remporté 1-0 par le Barça en juillet 2022.