CAMEROUN :: Huawei ,prône ,une finance, plus, intelligente, et respectueuse, de ,l’environnement :: CAMEROON

L’hôtel Krystal de Douala a abrité les travaux du forum sur les finances organisé par Huawei le jeudi 6 octobre.

Explorer les pistes de la numérisation du secteur pour une finance intelligente, verte afin de créer une nouvelle valeur ensemble, voilà l’objectif de ce forum qui a réuni à Douala la semaine des experts en TIC de Huawei et des acteurs du secteur des finances et des banques. Le thème : « façonner une finance plus intelligente et verte et créer une nouvelle valeur ensemble » renseigne à suffisance sur les mobiles qui ont amené le géant mondial des TIC Huawei à tenir ce type de forum en cette période précise.

Youssef Boukhari, CTO de la partie datacom Huawei Northern Africa explique donc que : « une bonne occasion pour partager nos innovations technologiques avec nos clients bancaires et assurances, ceci pour les accompagner au niveau de leur digitalisation et réussir une transformation digitale au niveau du secteur financier puisqu’ils ont besoin d’une infrastructure performante et fiable et le réseau représente un catalyseur de cette transformation digitale. C’est ainsi que nous avons pu échanger avec nos partenaires, les dernières innovations au niveau des nouvelles technologies et également comment optimiser leurs opex et capex au niveau des frais de télécoms ».

En clair, il était question de partager la vision de Huawei FSI business - nouvelle valeur ensemble, de comprendre la finance mobile à différents niveaux de toutes les industries avec la construction d’un cloud fiable et innovant pour le secteur financier afin d’analyser les mécanismes d’une finance numérique avec le réseau IP intelligent de Huawei en passant par les infrastructures informatiques intelligentes de de Huawei pour une base numérique solide avec les smarts DC et UPS. Des pistes de digitalisation qui rendent la finance plus intelligente et permettent de créer une nouvelle valeur pour tous les intervenants de cette industrie.

Pour Edmonde Djiokeng Teboh, la Directrice des Relations Publiques Huawei en zone CEMAC, « nous avons pensé que c’était le moment pour le bureau de Huawei Cameroun, de réunir au tour d’une même table les partenaires qui constituent l’écosystème de l’économie numérique au Cameroun mais aussi l’ensemble des clients qui sont des porteurs de solutions pour développer des services qui sont assez utiles à la clientèle de Huawei à travers le monde. Le monde de la finance aujourd’hui est porteur d’un modèle assez précurseur de la digitalisation et tout le monde aujourd’hui a besoin d’un service financier alors, il faut pouvoir partager avec ses valeureux clients l’ensemble des solutions que Huawei propose pour la digitalisation des banques, pour le développement de la banque de 1.0 jusqu’à 4.0, le lifestyle banking et aujourd’hui le service de proximité pour les populations. Aujourd’hui tout ce qui est digitalisation ou transformation numérique est soutenu par un grand investissement en infrastructures qui permettent au service commercial de pouvoir développer des services de qualité et disponibles et en 24 heures. Nous sommes cet équipementier-là qui aujourd’hui au Cameroun propose des solutions déjà disponibles car chez beaucoup d’autres équipementiers, il y’a des pénuries et des retards de livraison par contre chez Huawei, ce n’est pas le cas, nous continuons de respecter nos standards de livraison. »

Elle a aussi rappelé que : « nous sommes dans une ère d’explosion de l’information, vous pouvez voir que les différentes connexions, la vitesse, la latence et les données changent totalement le monde. Cela accélèrerait donc la réaction de l’ensemble des opérations économiques et commerciales. Nous devons tirer parti de ces infrastructures robustes et de la numérisation pour rendre la plupart des banques où toute autre institution agile ».

Dans le même élan, elle révèle que « Nous avons combiné nos 30 ans d’expérience technique, nos capacités et nos connaissances de l’industrie avec les besoins des clients , pour fournir des produits et des solutions Tic financières compétitifs qui couvrent plusieurs domaines, et nous collaborons avec divers partenaires pour une innovation conjointe avec la SD-WAN , le Wi-fi , tout flash. Et nous pensons que les institutions financières qui sont prêtes à se numériser seront plus succeptibles de connaître un grand succès. »

Une sorte de rappel pour indiquer que la FinTech innovante offre de nouvelles opportunités et dirige la mise à niveau des services financiers parce que cette dernière est basée sur le cloud computing, le big data, l’intelligence artificielle, la 5G et d’autres technologies TIC.