CAMEROUN :: Aigle Royal de la Menoua: Les résolutions de l'assemblée générale du 8 octobre dernier sont connues :: CAMEROON

L'oiseau de la Menoua était au devant de l'actualité sportive le 8 octobre dernier. Au cours d'une assemblée genérale, cette rencontre a permise au club de la Menoua de redresser ses ailes afin de mieux s’envoler pendant le prochain championnat national. Créé en 1932, le club évolue au championnat local de deuxème division cette saison 2021-2022.

Ci-dessous le compte rendu de l'assemblée générale de l'oiseau de la Menoua

I- Mise sur pied d’un nouveau bureau constitué ainsi qu’il suit :



I- CONSEIL DES SAGES

Président : S.E le Vice-Premier Ministre Jean NKUETE

II- BUREAU D’HONNEUR

1- Présidents :

Monsieur le Préfet du Département de la Menoua

- Son Excellence Jean de Dieu MOMO

- Son Excellence Jean-Pierre FOGUI

- Monsieur Dieudonné BOUGNE (PDG BOCOM)

- Monsieur Guillaume MBAKAM CHOUGA (PDG Green Oil)

- Monsieur VOUFO Pierre

- Monsieur YONGHEU André

- Monsieur TCHABGOU KEMLEU Jacquis

- SM WAMBA NGANKOU Joseph

- Monsieur SOBGOU DIDI

- Monsieur GUETSA KAMANOU Flavien

- Maître VOUGMO JUA Magloire



III- BUREAU EXECUTIF

1- Président Général :

Maître ZOMISSI NGAPDOH Gautier

2- Vices Présidents :

- Monsieur TAWAMBA KANA Léandre

- Monsieur NGUETSA NGUIMKENG Honoré

- Monsieur WANKO MOMO Olivier

- Monsieur DONGHO DONGMO Thierry



3- Secrétaire Général :

Maître DONFACK TONFACK Jules R.

4- Secrétaire Général Adjoint : AMOUGOU MVOGO Pierre Christian

5- Trésorier : TATSADONG Valery

6- Chargé des affaires juridiques :

- Maître PAGUY Malthus

- Maître ZANGUE Serges

7- Chargés de mission

- Prince NGNINPIKBA René

- TEKUETE Marie

- LEGUOJEU DEJEUJEU Maurice

- Dr. ZEBAZE TSAFACK Aimé



II- Nominations aux postes ci-après :

STAFF ADMINISTRATIF

- Directeur Administratif et Financier : FOUAHOU TSAGUE Silvère Brice

- Directeur sportif : TOGUEM FEUTO HONNORAT Marco

- Directeur du Marketing et de la Communication : NECDEM TSAFACK Merlin Marial

STAFF TECHNIQUE

- Entraineur Principal : PAGOU David

- Entraineur Adjoint : MESUMBE IVO MESUMBE

- Entraineur des Gardiens :

o FOUMOU Georges Junot

o NDJIENA Fred Patrick

- Kinésithérapeute : NEMALEU TCHOPE Hilaire

III- Le Budget prévisionnel de la saison 2022-2023 est fixé à la somme de FCFA 148 200 000 (cent quarante-huit millions deux cent mille).

IV- En vue de s’arrimer aux exigences de la Fédération Camerounaise de Football et aux textes en vigueur, une société commerciale est créée au sein de l’Aigle Royal de la Menoua dès la saison sportive 2022-2023, et les contributions des membres et administrateurs constitueront les souscriptions de parts dans le capital de cette entreprise. Le Conseil d’Administration donne mandat au Bureau d’accomplir dans les meilleurs délais, les formalités administratives en vue du fonctionnement de ladite société.

- DES L’OUVERTURE DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE LA NOUVELLE SOCIETE EN GESTATION, PLUS DE 800 ACTIONS ONT ETE SOUSCRITES ET UNE BONNE PARTIE LIBEREE SEANCE TENANTE.

- LA VALEUR D’UNE ACTION EST DE 10 000 FCFA

- POUR ETRE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, IL FAUT SOUSCRIRE ET LIBERER AU MOINS 50 ACTIONS, SOIT 500 000 FCFA AU MOINS.

Souscription de son Excellence MOMO JEAN DE DIEU (MINDEL MINJUSTICE): 100 ACTIONS, SOIT 1 000 000 FCFA

V- L'accélération des procédures en vue de l'obtention des terrains pour l'acquisition de 02 terrains, dont l'un au Centre urbain pour la construction d'un siège, et l'autre pour la construction d'un Centre d'Entrainement.

VI- Ainsi que l'urgence de doter le Club d'un Minibus, notamment avec la promesse de 2ème Vice-Président Monsieur NGUETSA NGUIMKENG Honoré qui en a pris l'engagement solennel.

VII- Le Conseil d’Administration donne manat au Président Général de désigner es dirigeants dans les services centraux, décentralisés et spécialisés du Club, sur avis du Bureau.



VIII- Le Conseil d’Administration donne mandat au Président Général, de prendre toutes les initiatives et dispositions utiles en vue de créer un Centre de formation du club, et mettre en place les structures d’encadrement et de suivi des autres catégories exigées par la Fédération Camerounaise de Football.