La semaine russe de l'énergie 2022 se déroule dans la capitale de la Russie du 12 au 14 octobre

Le slogan du forum est "L'énergie mondiale dans un monde multipolaire", un slogan très symbolique, surtout dans le contexte de la crise énergétique mondiale qui se développe rapidement. Le forum international de la semaine russe de l'énergie réunit des acteurs du marché pétrolier mondial et des partenaires du secteur de l'électricité pour apporter des réponses aux questions actuelles du développement énergétique mondial.

-Quels sont les sujets principaux traités dans le forum ? Voici une liste des points principaux:

-Coopération internationale

-Souveraineté technologique et transformation digitale

-Environnement et climat

-Marchés mondiaux : la coopération pour le développement

Les représentants de l'industrie russe et internationale se réunissent traditionnellement à Moscou pour discuter d'un large éventail de questions sur l'agenda énergétique mondial, analyser la situation actuelle sur les marchés internationaux, partager les prévisions futures et trouver des solutions aux problèmes les plus urgents auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui.

L'un des points clés du forum est le développement durable des relations Russie-Afrique.

Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé lors d'un forum sur l'énergie le 12 septembre. Dans son discours, le dirigeant russe a souligné que la hausse des prix mondiaux de l'énergie n'avait rien à voir avec l'opération militaire spéciale de la Russie, mais avec les politiques énergétiques menées par l'Occident depuis plusieurs années. Selon lui, les Européens eux-mêmes souffrent de cette politique - leurs factures d'électricité et de gaz ont triplé en un an, et l'inflation dans la zone euro a atteint 10 %. "Ce n'est pas la faute de la Russie si les Européens font des réserves de bois de chauffage pour l'hiver, comme au Moyen Âge", a déclaré le président.

Le Mali était représenté à l'événement russe par Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau. Il a expliqué que l'énergie est un domaine clé de la coopération entre la Russie et ses partenaires africains. Les entreprises russes du secteur du carburant et de l'énergie mettent en œuvre un certain nombre de projets prometteurs sur le continent africain, en s'appuyant sur les liens amicaux entre les deux parties.

Il s'agit notamment d'un projet de construction d'une centrale nucléaire sur le continent africain et du développement de projets hydroélectriques qui contribueront à relever le défi consistant à fournir une énergie sans carbone à l'Afrique dans le cadre du programme de lutte contre le changement climatique. Ces projets contribuent à l'objectif 7 du développement durable des Nations unies, à savoir “assurer l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous, principalement en augmentant le niveau d’électrification dans les pays africains”.

Répondant aux questions, le ministre Lamine Seydou Traoré a déclaré que l'accès à une énergie durable, fiable et abordable était au cœur des objectifs de développement durable et des défis du changement climatique. L’énergie est à la base de tout développement. “La satisfaction des besoins humains fondamentaux notamment, l’eau, l’alimentation, la santé, l’éducation, l’industrie, dépend de la disponibilité de l’énergie en quantité, qualité et accessible par tous de façon durable”, a souligné le ministre.

Selon le ministre de l'énergie, le Mali dispose d'un cadre favorable au développement des énergies renouvelables (ouverture aux investissements privés, garanties gouvernementales, exonération des équipements des imports). “La politique énergie nationale, la stratégie nationale de développement des Energies renouvelables, des bioénergies, soutiennent davantage le développement des Energies renouvelables. Plusieurs projets centraux hydroélectriques solaires photovoltaïque sont en cours de développement au Mali ainsi qu’un projet de parc éolien” a explicité Traoré.

S'exprimant sur les opportunités de coopération entre le Mali et la Russie dans le domaine de l'énergie, le ministre Lamine Seydou Traoré a déclaré que le protocole d'accord de coopération signé le 7 juin 2022 entre le ministère des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et l'Association pour la coopération économique avec l'Afrique (ACEPA) couvre plusieurs domaines prioritaires dans les secteurs de l'énergie, des mines et du pétrole.

Dans le secteur de l'énergie, un projet d'hydroélectricité et un projet de centrale électrique au gaz seront mis en œuvre. Des partenariats sont en cours d'établissement avec des opérateurs pour la distribution de gaz butane.

Des projets liés au projet hydroélectrique Bagoé 2 et aux projets hydroélectriques Baoulé-III et Baoulé-IV sont également en cours de développement.

Il est également question de centrales solaires PV et de la construction de lignes de transport électrique.

La coopération avec la Russie et la mise en œuvre de ces projets permettront au Mali de suivre le rythme des innovations modernes et d'atteindre la prospérité.