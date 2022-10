CAMEROUN :: Hommage au sultan Roi des Bamoun : Cimencam a tenu L’académie des Bâtisseurs à Foumban :: CAMEROON

C’était du 27 septembre au 09 octobre 2022, à l’occasion de la Commémoration du 1er anniversaire du rappel à Dieu de SM SULTAN El Hadj IBRAHIM MBOMBO NJOYA 19ème Roi de la Dynastie Bamoun ; et de l’accession au trône de SM SULTAN MOUHAMMAD-NABIL MFORIFOUM MBOMBO NJOYA 20ème Roi de la Dynastie Bamoun. Un grand moment de communion avec le peuple Bamoun des autorités culturelles et traditionnelles de différents pays, ainsi que la classe politique et diplomatique.

A l’occasion, la présence de CIMENCAM s’est fait ressentir à travers la participation aux différentes activités. Cela réaffirme ainsi son engagement auprès de ses communautés riveraines, l’un des piliers de sa stratégie de Développement Durable. Il y a eu surtout l’Académie des Bâtisseurs qui a eu lieu à l’hôtel Pekassa, avec une démonstration pratique sur le terrain. Elle a consisté en la formation dans la chaîne de la construction.

L’académie des Bâtisseurs vient apporter une plus-value dans la chaine de construction par l’amélioration des conditions de travail à travers la formation des techniciens qui très souvent ne disposent pas de formations adéquates. Dispensé par des professionnels et experts : ingénieurs et chercheurs du génie civil, ingénieurs procédés, architectes, gestionnaires, commerciaux, c’est un programme d’éducation aux métiers et matériaux de construction avec pour objectif le renforcement des connaissances théoriques et pratiques des participants et l’amélioration de leur professionnalisme. Les participants sont également informés sur les récentes innovations : promouvoir les constructions écologiques, consolider les relations entre les administrations et les associations professionnelles. Elle vise donc en priorité les artisans et les techniciens de chantier. Profil type des participants : être âgé de plus de 18 ans. Exercer dans le bâtiment depuis au moins 12 mois. Avoir participé à la construction d’une maison ou être un fabricant de blocs.

Au sortir de cette formation, on confesse à Cimencam que chaque participant devrait désormais pouvoir connaître les étapes clés d’une construction. Connaître et apprécier les matériaux de construction. Connaître son rôle et les attentes à son endroit. Savoir-faire un devis.