Match préparatoire Coupe du monde: Le Panama confirme son match amical contre le Cameroun

L'information qui jusqu'ici était une rumeur vient d'être confirmée par la fédération panaméenne de football. Cette dernière vient d'annoncer que le match se jouera le 18 novembre prochain au stade Mohammed ben Zayed Al Nahyane à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

Mais avant ce dernier test, le Cameroun affrontera la Jamaïque le 09 novembre. Lors de la dernière trêve, les Lions avaient été battus respectivement par l’Ouzbékistan et la Corée du Sud 2-0 et 1-0.

Rappelons que le Cameroun débutera le Mondial le 24 novembre contre la Suisse avant d’enchaîner par la Serbie (28 novembre) puis le Brésil (2 décembre).

Le Panama et la Jamaïque ont échoué à se qualifier pour le Mondial en terminant respectivement 5e et 6e des qualifications en zone Concacaf, derrière le Costa Rica, 4e et qualifié à l’issue d’un barrage intercontinental.