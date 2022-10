CAMEROUN :: Le Commonwealth tend la main au Syndustricam, plusieurs millions en jeu :: CAMEROON

Le syndicat des industriels du Cameroun (Syndustricam) a désormais l’opportunité d’élargir son champ d’action, de coopération à travers le Commonwealth. En effet, après la visite ce jour à Douala de Lord Jonathan Peter Marland, président du Commonwealth Enterprise and Investment (Cweic), la balle est désormais dans le camp des industriels du Cameroun qui ont là une opportunité grandissime d’entrer dans l’un des réseaux les plus importants du monde.

Ce 12 octobre 2022 le Syndustricam a reçu à son siège le président du Cweic et en a profité pour être mieux éclairé sur les différentes opportunités et avantages dont son adhésion permettrait à ses différents membres d’en être bénéficiaires. Il faut d’abord savoir que le Cweic est une organisation à but non lucratif dotée d’un mandat officiel des chefs d’Etats du Commonwealth pour faciliter le commerce et l’investissement dans tous les pays membres. Son réseau comprend plus d’une centaine de partenaires stratégiques. Ce qui représente plusieurs centaines de millions en circulation dans le réseau. Lors de son passage au siège du Syndustricam, Lord Jonathan Peter Marland a insisté sur le fait que la porte est ouverte et prête à voir entrée le Syndustricam.

Portant la voix du Syndustricam en qualité de vice-président, sieur Edouard Ebah Abada n’a pas manqué de préciser la plus-value que l’adhésion à un tel réseau apporterait. Pour lui, une telle adhésion permettrait: « une coopération avec les industriels du Commonwealth, un développement relationnel multiforme … » il termine en rappelant que le bureau travaille déjà sur l’adhésion du Syndustricam.

A sa suite, Jean Jacques EPEE SAME, secrétaire général du Syndustricam a tenu à rappeler que c’est une opportunité à ne pas manquer car, grâce à ce réseau ce ne sont pas seulement les industriels qui en sortiront vainqueurs mais aussi le Cameroun : « nous créons une forte valeur ajoutée qui permet de définir le PIB de notre pays donc élargir les espaces sur le plan commercial c’est une bonne chose… Le transfert de technologie ne peut que venir de ce genre d’organisation, il faut en tenir compte ». a-t-il déclaré.

Effectivement, les activités du Cweic s’organisent autour des thèmes suivants :

L’accès aux services financiers

Technologie et Innovation

Créer des économies d’exportation

Attirer les investissements

Faciliter les moyens de faire des affaires

Ce qu’il faut savoir sur le Syndustricam

Il est important de savoir que le Syndustricam est le premier réseau d’industries au Cameroun qui a plus de 40 adhérents répartis en 5 secteurs. Il a pour mission de porter et de défendre les propositions d’industries dans toutes les instances économiques, sociales et paritaires. Toute entreprise qui désire y adhérer doit fait faire une demande écrite au président qui sera examinée par le bureau qui décidera par la suite de l’admission ou pas. Aussi, les adhésions ne sont acceptées que sous la désignation ou la raison sociale des entreprises ou organismes adhérents. Le droit d’adhésion exigé à chaque nouveau membre est à 100 000 FCFA et la qualité de membre du syndicat astreint chaque membre au paiement d’une cotisation dont le taux est fixé chaque année par l’assemblée générale réunie en session ordinaire.