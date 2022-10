CENTRAFRIQUE :: Papy Anza en guest star au Ti-î festival de Bangui :: CENTRAL AFRICAN

L’auteur de Messanedi est attendu du côté en République centrafricaine où il participera au célèbre festival.

C’est sur invitation de l’artiste IdYlle Mamba son amie et promotrice de ce festival que le chanteur multidimensionnel camerounais va participer du 20 au 22 octobre prochain à ce rendez-vous des arts et de la culture.

Il faut noter que pour des raisons d’incompatibilité calendaire, Papy Anza avait déjà répondu absent à cette invitation lors de l’édition précédente. Il compte donc profiter de cette nouvelle invitation pour se rattraper cette année auprès de son public du côté de la RCA.

Notons tout de même que Le festival Ti- î est une plateforme culturelle qui a pour but d’offrir un cadre d’expression, de brassage et d’apprentissage aux jeunes centrafricains en particulier et aux africains en général. Elle a été créée par l’association DUKE’ ZIKI. Cette dernière peut être considérée comme un laboratoire de la musique et de l’art. C’est donc une structure dédiée à la promotion, à la création et au développement culturel. Elle est fondée par la chanteuse centrafricaine Idyle Mamba. En tant qu’établissement de management, DUKE’ ZIKI participe à la fois à la formation et au développement de carrière des jeunes artistes par l’encadrement, la mise à disposition de logistiques techniques et l’organisation évènementielle. DUKE’ ZIKI est une structure qui encourage les artistes à s’engager et à faire de l’art un outil de développement à travers des actions sociales.

Papy Anza va donc profiter de son séjour en terre centrafricaine pour faire savourer à son public de ce côté quelques titre de son prochain album qu’il a nommé « Talenti » . Un autre album qui arrive un peu plus de 4 ans après le dernier « Sateya » et que l’artiste annonce comme un autre diamant comme lui seul sait en produire.

Après une période Covid-19 difficile pendant laquelle il a dû décliner plusieurs invitations à travers le monde , Papy Anza est véritablement de retour au premier plan.

Après son séjour en RCA qui s’annonce riche et qui sera sûrement suivi par la sortie officielle de l’album en gestation, Papy Anza est déjà la cible de plusieurs invitations qui vont l’éloigner de son cameroun natal pendant de longs mois.

Heureusement pour le public camerounais , il pourra déguster sans modération « Talenti »