CAMEROUN :: Intégration des lauréats des Ecoles Normales Supérieures et Enset : Cap dans la région du Littoral :: CAMEROON

Après la région du Centre, la délégation régionale de la Fonction Publique du Littoral a eu le privilège de bénéficier de l’atelier ouvert à Douala sur l’appropriation et la vulgarisation de la nouvelle procédure d’intégration des lauréats des écoles normales supérieures (ENS) et écoles normales supérieures de l’enseignement technique (ENSET) ce 12 octobre 2022.

Dans la continuité des mesures prescrites par, le Ministre d’état, Secrétaire Général à la Présidence n°26/CF/SG/PR du 09 mars 2022, sur très hautes instructions du Président de la République, le MINFOPRA devrait amorcer les mouvements d'humeur des enseignants par la dématérialisation et la simplification de la constitution des dossiers d’intégration des lauréats des ENS/ENSET avant la fin de leur formation, de veiller, en relation avec les Universités d’État compétentes, au dépôt systématique dans les Délégations Régionales et ou les Services centraux du MINFOPRA, le cas échéant, des dossiers d’intégration des lauréats des ENS et ENSET, de traiter en urgence les dossiers d’intégration déjà recensés au MINFOPRA et de faire le point exhaustif sur les dossiers en instance au MINESEC et au MINEDUB, de procéder désormais, en relation avec le MINESUP, à l’organisation des concours d’entrée dans les ENS et les ENSET, conformément à la règlementation en vigueur et de mettre en œuvre toutes les mesures concourant à la dématérialisation et à la simplification des procédures de traitement des dossiers d’intégration dans la Fonction Publique de l’Etat.

La présente cérémonie, qui s’inscrit dans le prolongement de l’atelier du 5 octobre, constitue donc au niveau opérationnel, le déclic de cette vaste opération de numérisation et du traitement des dossiers d’intégration, au niveau des services déconcentrés du MINFOPRA, avant leur transmission dans les services centraux.

Pour faire mieux, toutes les Délégations Régionales de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ont dotées de nouveaux ordinateurs et de scanners professionnels.

Ces délégations sont aussi reliées au réseau intranet du MINFOPRA et peuvent désormais accéder à tous les services offerts, grâce à l'interconnexion par fibre optique. Douala a aussi le torse bombé pour avoir été connecté à cette infrastructure.

Aucune œuvre humaine n’étant parfaite, quelques difficultés subsistent c’est la raison d’être de cet atelier pour visualiser les étapes du processus, identifier les goulots d’étranglement et trouver des solutions palliatives.

Le Ministre a précisé que cette rencontre vise à permettre au délégué régional du Littoral à mieux saisir la notion de dossier complet conforme et dossier complet non conforme, le dépouillement et leur numérisation.

La vaste campagne de renforcement des capacités dans les délégations régionales du MINFOPRA se poursuit.