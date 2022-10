CAMEROUN :: Energie verte:Les solutions de Huawei pour le développement des énergies renouvelables en zone CEMAC :: CAMEROON

Le géant mondial des Technologies de l’information et de la communication a organisé un forum sur cette problématique le jeudi 6 octobre 2022 à Douala.

« Une énergie verte durable pour la CEMAC », c’est sous ce thème que s’est tenu le forum sur les énergies renouvelables organisé par Huawei la semaine dernière à Douala.

Organisé sous le parrainage du Ministère camerounais de l’Eau et de l’Energie, ce forum était l’occasion pour ses initiateurs d’analyser les défis et autres opportunités qu’offre l’énergie numérique dans la zone CEMAC. Il était aussi question de partager la vision de Huawei en vivant l’expérience Smart PV Application et de se familiariser à son principe modulaire : centre de données écologique de la nouvelle génération.

Thomas Zhang , le Directeur Général de Huawei Cameroun lors de son discours de circonstance a indiqué que « le sommet rassemble le Gouvernement, des leaders d’opinion de l’industrie, des sociétés qui exercent dans le domaine de l’énergie, des experts en TIC, des partenaires écologiques … Et Huawei est prêt à partager son expérience dans plus de 170 pays dans le monde et de ses solutions dans le domaine de l’énergie numérique afin d’échanger sur la manière d’intégrer la technologie numérique à l’industrie de l’énergie sous la direction du Ministère de l’Eau et de l’Energie, de construire une écologie industrielle ouverte gagnant-gagnant, d’aider le développement de l’énergie verte au Cameroun et de construire un avenir qui respecte l’environnement »

Une initiative très appréciée des partenaires de Huawei mais aussi des experts en TIC et autres acteurs du secteur de l’énergie présents à cette rencontre. Mme jeanne Marcelle Mballa, Ingénieure d’Affaires Energies Renouvelables de CFAO Technologies dira à ce propos: « c’est un forum qui nous a été très bénéfique puisqu’il a permis de comprendre l’évolution de la technologie de Huawei sur les différents projets que nous avons dans le futur notamment avec la technologie des onduleurs qui est nettement améliorée ».

Il est clair que sans énergie, le Cameroun ne pourra probablement pas atteindre l’émergence en 2035. L’accès des populations à l’électricité demeurant l’un des axes majeurs de la politique du Chef de l’Etat. C’est donc ce qui justifie le fait que les pouvoirs publics aient opté pour la production décentralisée de l’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables notamment dans les zones rurales éloignées du réseau électrique conventionnel.

Il convient alors de rappeler que Huawei a déjà contribué à l’électrification de 350 sites solaires répartis dans différentes localités avec le MINEE. C’est ce projet qui a permis d’apporter l’électricité à plus de 49 000 familles et plus de 3 millions de personnes et Huawei entend contribuer une fois de plus au développement de l’économie numérique à travers les énergies renouvelables au Cameroun.

Pour M. Gong Yuqing, Président de Huawei Northern African Digital Power Business, « le secteur de l’énergie au Cameroun est principalement dominé par l’hydroélectricité, le gaz naturel et l’énergie brute. Ces deux dernières sources sont des énergies fossiles. Par conséquent, elles contribuent également à la dégradation du climat et donc la destruction de l’écosystème » d’où l’importance de la société verte intelligente que propose Huawei.

« Nous sommes particulièrement fiers aujourd’hui parce que nous avons constaté qu’à travers ce forum, il y’a beaucoup d’intérêt porté sur les énergies digitales et que la problématique de résoudre le problème d’énergies stables à travers l’énergie digitale est un point commun chez tous les clients et tous les partenaires, nous espérons qu’avec les solutions très innovantes et surtout très économiques que Huawei propose sur le marché notamment le « I site power » puisse venir aider l’ensemble des petites et moyennes entreprises et même des grandes entreprises à apporter pour leur business des solutions assez stables pour servir une clientèle beaucoup plus riche ». Conclût Edmonde DJIOKENG TEBOH, Directrice des Relations Publiques de Huawei zone CEMAC