CAMEROUN :: Education : Le Groupe Sabc célèbre l’excellence scolaire dans le Sud-Ouest :: CAMEROON

L’entreprise brassicole a remis des kits à 201 élèves à Ombé, dans le département du Fako.

Le groupe Sabc a donné du sourire aux écoliers de Ombé, dans le département du Fako, région du Sud-Ouest le 7 octobre dernier. L’entreprise brassicole a remis des kits scolaires à 201 élèves de cet arrondissement, ayant enregistré de bons résultats au terme de l’année scolaire 2021-2022. C’était au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part les autorités administratives et éducatives du département et la haute hiérarchie du groupe Sabc, conduite par son directeur général, Stéphane Descazeaud.

Les bénéficiaires de la manne qu’a fait tomber du ciel, le groupe Sabc, comptaient parmi les cinq premiers de leurs classes respectives, ont eu une moyenne supérieure ou égale à 15/20, présenter une photocopie du bulletin de notes du troisième trimestre, présenté une photocopie de l’acte de naissance. « Aujourd’hui à Ombé, nous allons célébrer 201 élèves méritants de l’éducation de

base, allant de Class 1 à Class 6 et form1. Ils ont tous obtenu les meilleures notes au cours de l’année 2021-2022 qui s’est écoulée et ont mérité leur place au sein de la grande famille des lauréats du Groupe SABC qui s’illustrent par l’excellence. Plus qu’un choix de notre part, notre stratégie de responsabilité sociétale découle d’une démarche volontariste, dictée par les exigences de la compétitivité », explique le directeur général du groupe Sabc, Stéphane Descazeaud.

Les élèves primés à Ombé, rallongent la liste des bénéficiaires repartis à travers les dix régions dans le cadre de la célébration de l’excellence. Cette année, 1500 écoliers et élèves ont reçu des kits scolaires. Le programme vise entre autres, à promouvoir l’excellence et prôner le culte de la performance en milieu scolaire, à contribuer à la restauration de la place et du rôle de l’école, des éducateurs dans l’instauration d’une politique de développement de la société, renforcer le partenariat public –privé, manifester la reconnaissance du groupe Sabc à un public qui lui fait confiance depuis 1948.

Pour le groupe Sabc, il s’agit à travers ce soutien aux écoliers et élèves, en cette période de début d’année scolaire, d’assumer sa responsabilité sociétale. « Le groupe SABC est aux côtés des écoliers et élèves pour

assumer sa responsabilité sociétale, exciter l’émulation et apporter la preuve de

l’attachement de l’institution à tout ce qui touche à l’éducation et à la performance en milieu

scolaire. Ce capitalisme suranné,

dont le seul dessein était le profit ne peut plus exister. Le souci de la Responsabilité Sociale et

Environnementale, plus qu’une bonne pratique, est désormais une exigence morale », poursuit Stéphane Descazeaud.