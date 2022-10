CAMEROUN :: *Seul… : Contre tout, mais vent debout ! :: CAMEROON

Le titre de l’ouvrage peut paraître pessimiste. Mais il n’est rien de plus positif, de plus prometteur. Comment s’en sortir quand tout vous confine au désespoir ? Réponse en 31 leçons.

C’est une invitation à prendre ses responsabilités, à prendre son destin en main. L’auteur, à travers son expérience personnelle, montre que rien n’est perdu, même si l’on est seul, désemparé et loin des siens. Bien au contraire. Quand on est dos au mur, il ne vous reste plus qu’à avancer.

C’est l’histoire autobiographique d’un étudiant parti poursuivre ses études en Belgique, confronté à toutes sortes de difficultés, mais qui réussit à s’en sortir. Sous-titré, «Les 31 règles d’or de l’étudiant qui vit loin de sa famille», cet ouvrage est un véritable guide pour les étudiants qui s’inscrivent loin des leurs sur des campus étrangers, mais aussi pour les parents qui, souvent, peuvent sous-estimer ou ne pas être suffisamment imprégnés des réalités des études dans les pays lointains. Plus généralement, il s’adresse à tous ceux qui ont des challenges à relever, ainsi que le révèle la dédicace de l’auteur : «À ces personnes qui se battent au quotidien afin d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles ; accrochez-vous, tombez mais relevez-vous.», P. 16. Beaucoup l’ont dit bien avant Cédric Kamga, il ne s’agit pas ici d’une simple théorie. Il s’appuie sur une expérience vécue et éprouvée.

Il raconte un sinueux cheminement de 5 ans d’études, jalonné d’embuches, de moments alternés de doutes et d’espoirs, d’occasions manquées, de réajustements avant les nouveaux départs, d’aiguillage méticuleux, d’obstination et de détermination, et finalement d’aboutissement heureux. Le médecin qu’il est devenu, au bout d’un parcours chaotique, se dévoile entièrement dans cet ouvrage simple, fluide, au style direct, dont chaque chapitre apparaît comme un tableau de bord pour l'étudiant en proie aux dures réalités des études à l’étranger.

Pour tout dire, Seul apparaît comme un véritable précis sur la vie d’un étudiant face à son destin, décliné en 31 leçons assimilées par l’auteur qui les partage volontiers. S’il n’est pas positionné comme un livre sur le développement personnel, il y ressemble à bien des égards. Un proverbe bandjoun dit : «C’est toujours auprès de son prochain qu’un oiseau apprend à faire son nid». Certains étudiants se fourvoient sur leur parcours faute de guide ou de conseiller et échouent lamentablement ou se retrouvent sur des trajectoires improvisées sans garantie de succès.

Tout au long de ses 166 pages, Seul délivre des leçons de vie, des secrets de réussite, des astuces pour se sortir d’embarras. Les thèmes-leçons vont de l’humilité à la confiance en soi, en passant par la foi, l’action, la persévérance, la gratitude, la générosité…

«La vie ou la nature nous apprend des leçons à travers nos expériences et tant que nous ne les avons pas retenues, des circonstances se répèteront jusqu’à ce que nous les assimilions.», dit l’auteur en parlant de l’humilité. Une remise en cause permanente est nécessaire si l’on ne veut pas s’enliser dans une réalité enfermée dans le prisme déformant de notre égo surdimensionné.

Le lecteur y découvrira beaucoup de sagesse, puisée dans les réflexions de différents penseurs, témoin de la grande culture et de l’ouverture d’esprit de l’auteur.

*Seul, 166 pages, Dr Cédric Kamga, Éditions Argenlivre, 2021

Contacts de l’auteur : +32 4 83 57 91 64, studywithced@gmail.com