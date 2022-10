CAMEROUN :: Le pape de l’alphabétisation numérique des jeunes lycéens : Ingénieur Jérôme Monteu Nana :: CAMEROON

La cérémonie du lancement de la campagne d’alphabétisation numérique Africa Code Week a connu une très grande mobilisation le 29 septembre 2022 au lycée classique de Maroua. Proviseur, enseignants et élèves ont bénéficié d'un apprentissage en programmation à partir du logiciel scratch.

Dans l'arrondissement d'Ombessa où les mêmes activités se sont poursuivies, c’est monsieur le sous-préfet qui a présidé en personne l’atelier. La formation des enseignants a porté prioritairement sur la Pensée Computationnelle qui permet aux jeunes de l’arrière pays de s’imprégner aux fondamentaux de la programmation informatique. Ensuite s'en est suivi le renforcement des capacité en SCRATCH. Élites intérieures, élus locaux ont assisté à l'instar de monsieur Severin Ahouama .

SAP le leader mondial des progiciels de gestion organise chaque année une compétition dénommée Africa Code Week. Au Cameroun son ambassadeur l'ingénieur roboticien Jérôme Monteu NANA est le bras séculier de ce concours des jeunes de 8 à 16 ans pour apprendre à coder par le logiciel scratch. Cette compétition virtuelle organisée par SAP avec ses partenaires, l'Unesco, la GIZ à travers ce concours national et international ouvert à tous les jeunes âgés de 8 à 16 ans aide à familiariser les jeunes au codage.

Les organisateurs primeront le premier de chaque région et les trois meilleurs projets à l'échelle national représenteront le Cameroun via leur projet au niveau continental. Au niveau continental (54 pays y participent), les 10 meilleurs projets retenus par un jury international seront solennellement primés. Le projet à soumettre sera sous forme d'une vidéo de 2 minutes publiée sur YouTube et son lien envoyé au Jury-Cameroun via l'adresse email.

C’est la raison pour laquelle l'ingénieur Jérôme Monteu parcourt depuis le 29 septembre 2022 l'entendu du territoire pour un éveil numérique des jeunes qui sont l'avenir de demain. L'aventure continue et s'enchaîne dans d'autres lycées et collèges du pays.