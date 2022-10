CAMEROUN :: Interview du Dr Abba Paltahe, Chef Service de la Scolarité Université de Maroua. :: CAMEROON

« Je suis parfaitement satisfait au terme de ce séminaire d'appropriation des nouvelles procédures de prise en charge et d'intégration des lauréats des Écoles Normales Supérieures et des Écoles Normales Supérieures de L'Enseignement Technique. J'ai particulièrement retenu une seule chose, le fait qu'on peut prendre les dossiers d'intégration sans attendre les diplômes, c'est-à-dire que les dossiers peuvent évoluer en attendant la remise officielle des diplômes. Donc cela va permettre la prise en charge rapide des lauréats. Et nous disons grandement merci au Président de la République pour avoir donné instruction de la mise sur pied de cette nouvelle dynamique de prise en charge des enseignants qui parfois faisaient de nombreuses années sur le terrain sans avoir le salaire et nous espérons qu'avec cette nouvelle dynamique ces doléances seront prises en charge entièrement dans les très brefs délais. »

Les chefs de services de la scolarité des écoles normales supérieures et des écoles normales supérieures de l'enseignement technique ont pris à un important atelier organisé à Yaoundé par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui avait pour thème « l’appropriation et la vulgarisation de la nouvelle procédure d’intégration des lauréats des écoles normales supérieures (ENS) et écoles normales supérieures de l’enseignement technique (ENSET). » Le but de ce séminaire animé par Joseph LE en personne et tout son staff de directeurs avait pour but parcourir les étapes du processus, identifier les goulots d’étranglement et proposer des mesures correctives destinées à fluidifier le circuit de traitement de ces dossiers ; en plus les responsables de la scolarité des ENS/ENSET de s’approprier cette nouvelle procédure adossée sur la constitution des dossiers conformes d’intégration par les lauréats avec l’encadrement des responsables des ENS/ENSET. Ces étapes à savoir la constitution des dossiers par les lauréats Enset/Ens avec l’assistance de la scolarité, la transmission vers les services centraux du Minfopra apporteront des améliorations significatives.