1264 milliards de FCFA , c'est le coût du projet piloté des mains de fer par le MINEPAT qui n'entend pas l'abandonner au Mindhu. Il est reparti comme suit : 794 milliards de FCFA pour la construction de la voie de contournement, 88 milliards de FCFA pour les indemnisations et relocalisations , 470 milliards de FCFA pour le financement des travaux de viabilisation des quatre pôles urbains de la capitale, dont 20 milliards de FCFA (pour

indemnisatios et relocalisations).

La maturité de ce projet a déjà fait réagir plusieurs bailleurs de fonds sont l'UE et la banque islamique. Pour la première phase évaluée à 150 milliards le Minepat a déjà levé 175 Milliards .

C''est un Yaoundé aux allures de ville nouvelle qui va naître.

Remarquez ici que contrairement aux projets d'autoroutes Yaoundé Nsimalen , sections urbaines et rurales , pilotés par le Mindhu le

montant des indemnisations est connu et toutes les études ont été déjà réalisées et blouclées .

"La voie de contournement de Yaoundé est une boucle autoroutière de 92 Kms. Elle part de Minkoameyos en passant par Mbankomo, Afanoyoa, Meyo, Odza, Nkolmeyang, Soa et Nkozoa et se termine à Okola-Ozom. Ce qui lui permet de joindre, de nouveau, Minkoameyos au voisinage de l’intersection avec l’autoroute Yaoundé-Douala en construction. La Voie de contournement de Yaoundé c’est aussi 20 échangeurs, 25 rétablissements de pistes interceptées, 17 passerelles piétonnes, 03 grands ouvrages hydrauliques et 174 ouvrages hydrauliques courants. "



Itinéraire du contournement :

Section T1 : Nkong Biyem (RN3) – Nkoabang (RN10) environ 31 km ;

Section T2 : Nkoabang (RN10) – Nkozoa (RN1) environ 19,4 km ;

Section T4 : Minkoameyos (Autoroute Yaoundé-Douala) – Nkong Biyem (RN3) environ 10,4 km.

Ville aux septs collines :

Le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre de bénédiction et d'accompagnement.Ilbya trois ville dans le monde qui ont 7 collines , Yaoundé ,Rome et Jérusalem.

Yaoundé est pleine de bénédictions , c'est dans cette ville que la vraie Afrique des panafricanistes comme de Khadafi ont choisi d'installer le fond monétaire Africain , l'armée africaine en attente , l'école de guerre africaine , et bien d'autres projets panafricains.