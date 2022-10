CAMEROUN :: Il ampute le bras de son épouse :: CAMEROON

La scène macabre se déroule à Guirwa Yangamo où un homme, le nommé Hamadjoda Bankoura a volontairement amputé le bras droit de son épouse la nommée Hadjida Saah le 08 octobre 2022. Le mari de la victime reprochait à son épouse avec qui, elle est depuis 10 ans, de le tromper avec Djenabia Ali un habitant du même village. Selon ses proches le mari cocu, le drame s'est produit le vendredi 08 octobre 2022 quand l'époux a surpris sa femme en plein ébat sexuel avec son amant dans la cabane de ce dernier non loin de leur plantation où ils campaient.

L'amant ayant réussi à s'évaporer dans la forêt, Hamadjoda Bankoura a demandé des explications à son épouse, cette dernière a déclaré que son acte était sous fond de vengeance car elle n'avait jamais digérée le fait que son époux avait enceinte sa cousine. L'homme se serait saisi d’une machette et tranché le bras droit de son épouse qui tentait de prendre la fuite. La victime est actuellement à l'hôpital régional de Bertoua où elle subit des soins intensifs. Le mari a pris la fuite.

Aux dernières nouvelles, l'amant a lui aussi quitté le village par peur de représailles de la part de Hamadjoda. En attendant, des fins limiers de la gendarmerie sont sur les traces du mari cocu afin qu'il réponde de son acte. Guirwa Yangamo est une localité située dans l'arrondissement de Goura entre Bertoua et Garoua Boulai dans la région de l'Est et singulièrement dans le département du Lom et Djerem.