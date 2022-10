CAMEROUN :: Régime alimentaire : Les femmes en quête d’un corps de rêve :: CAMEROON

Elles se ruent dans les cabinets diététiques à la recherche des conseils soit pour affiner leur silhouette ou pour prendre des rondeurs.

Fanny n’est pas satisfaite de sa silhouette. La jeune fille s’est abonnée à la prise des vitamines pour dit-elle avoir des formes. « C’est vrai que je fais du sport mais, c’est grâce aux vitamines que je consomme que je parviens à prendre du poids. Je voulais avoir un beau fessier. Le sport m’aide juste à rester en santé », confie-t-elle. Inversement, Denise ne supporte pas sa corpulence.

Elle s’est inscrite dans un club de fitness pour bruler de graisses. « Je souhaite juste perdre le ventre. Je crois que j’ai trouvé un lieu idéal pour mon coaching. On nous motive si bien ici », indique la jeune étudiante. La recherche d’un corps parfait soit par la perte ou la prise de poids préoccupe de nombreuses femmes. Pour y parvenir, elles font appel aux diététiciens et aux coachs qui leur proposent des régimes alimentaires et des exercices physiques.

Rose Moumi, rencontrée dans un cabinet diététique dit obtenir de bons résultats. « J'ai pu atteindre mon objectif. J'avais perdu 19 kg. Actuellement, j'ai repris du poids mais, je ne suis plus énorme comme avant. J'étais vraiment en surpoids. Je pesais 106 kg. J'étais du genre à manger en grosse quantité. Je n’arrivais pas à me passer de la nourriture. Grâce aux conseils, j'ai appris avec le temps à adopter une alimentation saine », se félicite la dame.

D’après Josephine Wouagou, diététicienne et promotrice du cabinet diététique Vitallia, les femmes ne comprennent pas que le régime alimentaire est une question de changement du mode de vie. « Il faut corriger les erreurs commises pour gagner en poids ou perdre de manière durable », éclare-t-elle. La plupart des femmes qui se font consulter, veulent perdre du poids. Mais, elles ne comprennent pas qu’il faut pratiquer une activité physique régulière pour brûler les calories, manger à des heures convenables, éviter les repas du soir, boire suffisamment d'eau pour hydrater les cellules, et apprendre à transcender le stress de la vie.

Malgré que l’activité physique soit recommandée dans le cadre d’un régime alimentaire, les femmes tardent tout de même à s’y mettre à fond. « Je ne refuse pas. Je n’arrive pas. J’ai un programme chargé. Je sors tôt le matin et je rentre aux environs de 22 heures. Je n’ai pas le temps », explique Monique, communicatrice. Pour David, coach, le sport aide juste à développer le corps. « Il y a des exercices. Le squat par exemple qui permet de développer les hanches et le fessier. Dans le cas de la perte de poids, nous avons le cardio pour brûler les calories. Les pompes pour tonifier les bras ».

« Quand les femmes s’engagent pour la perte du poids, elles veulent qu’elle soit sensationnelle. Elles souhaitent notamment perdre 10 kilogrammes en une semaine. L'organisme ne fonctionne pas ainsi. Elles savent pas toujours travailler pour atteindre leur objectif, sans l'accompagnement », fait savoir la diététicienne. Le suivi est important pour aider les dames à comprendre ce que c'est que la perte de poids durable. La marche est considérée comme la meilleure activité recommandée pour tous. « En marchant, on réussit à mettre tous les organes du corps humain en mouvement. Même si on est un senior, on peut marcher avec sa canne.

Si on n'est pas apte à le faire, on peut lever les bras et les croiser de gauche à droite. En haut, en bas. Le but c'est de bouger », précise la diététicienne. Pour perdre du poids, la logique veut que l'on consomme moins de calories et que l'on en dépense plus. Les aliments qui seraient conseillés pour éviter la prise du poids, sont des aliments qui ont peu de calories. Parmi ces aliments, nous avons l'ensemble des fruits. Non seulement, ils ont peu de calories, mais aussi, toutes les substances sont vitales. Très riches en fibres. Ce qui permet une bonne digestion. Nous avons également les légumes que ce soit les légumes racinages, feuilles, secs, oléagineux comme le haricot. Dans le cas de la prise du poids, nombreuses sont celles qui ont peur de la stigmatisation. Du coup, elles se mettent à consommer les aliments qui sont extrêmement gras comme des fritures et des graisses de viandes animales pourtant, tel n’est pas la solution.

« Il faut toujours revenir à l'alimentation équilibrée. Enrichir son plat de fruits et de légumes et beaucoup de graines. Des céréales complètes qui vont vous amener suffisamment de glucose, de l'énergie. Les noix, pour les acides gras essentiels pour refaire les tissus musculaires et gras. Ainsi on prend du poids en santé sans courir de risques », explique Joséphine Wouagou. Dans son cabinet diététique situé à Essos, des professionnels sont mis à la disposition de sa clientèle. « Nous avons des nutritionnistes, diététiciens, éducateurs de santé, des coachs qui aident les patients dans leur marche quotidienne. Nous faisons également beaucoup d'éducation pour que les gens comprennent que le surpoids, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle sont des pathologies préventives ».

Alimentation, sport et gestion du stress

Le trio alimentation, activité physique et gestion positive du stress joue des rôles décisifs pour maîtriser ces maladies et les garder sous contrôle. Pour cela, Joséphine Wouagou et toute son équipe se mobilisent pour accompagner leurs patients sur une bonne période pour que ceux-ci reviennent à un bon mode de vie. « Nous ne limitons pas à la consultation, nous accompagnons nos clients et assurons le suivi sur une période de 3 mois. Nous proposons également des tisanes dépuratives et minceurs à nos patients ».

Quant à ceux qui souhaitent prendre du poids, une alimentation appropriée leur est donnée. Certes, riche en fruits et légumes, mais, davantage riche en graines et céréales complètes. Mais, pour les personnes souffrant d'anorexie et les problèmes d'assimilation les plantes comme le calamus qui stimule vraiment de l'appétit et les plantes comme le fenugrec sont à consommer.