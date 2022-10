CAMEROUN :: Mvondo Ayolo et Bindoua Mathurin : Flagrant délit et collusion d'intérêt :: CAMEROON

Un député de la nation utilise l'en-tête de l'Assemblée Nationale pour sommer les locataires d'un immeuble que vient d'acquérir le directeur du cabinet civil, très proche collaborateur du président de la République Paul Biya.

« Je voudrais vous faire connaître que le bâtiment dont vous faites jouissance pour des activités commerciales est désormais la propriété de Monsieur Mvondo Ayolo Samuel. Je vous prie par conséquent de recevoir ci-joint un relevé bancaire qui vous servira pour toutes opérations réglementaires liées au paiement de vos charges locatives ». Cet extrait est tiré d'une correspondance attribuée à Bindoua Mathurin Germain, Député Rdpc du département du Dja et Lobo, terre natale du chef d'État Paul Biya, président national du Rdpc. Elle affole les points chauds, les chaumières, les réseaux sociaux, les forums des ressortissants de la région du Sud.

Signée à Sangmélima samedi 08 octobre 2022, on peut lire que la correspondance porte l'estampille de « l'honorable Bindoua Mathurin Germain, Député à l'assemblée nationale ». Elle est adressée à l'attention des locataires des bâtiments « A.e.k-s.a ». En copies de la correspondance, sont individuellement concernés : Chef d'agence Telcar-cacao Sangmélima, Segue Michel, tenancier d'un bar, MeguemSop Marie, couturière, Saker et Sop dès boutiquier, Quincaillerie émergence Il et Ets Ngameni/Mbito. . . Il pouvait en être une transaction normale à la régulière qu'il y aurait moins de passion, des gorges chaudes; ni de quoi enflammer, envenimer l'opinion populaire, ni même susciter des grandes curiosités.

Mais le mécontentement est généralisé, la menace d'implosion manifeste, visible, à regarder les acteurs qui sont au centre de la manoeuvre et de la transaction qui pour beaucoup, dégage un parfum de: surenchère, chantage, un brin de cupidité, de traffic d'influence, de délit d'initié, d'affairisme incrédule. Ce n'est pas courant qu'un député de la Nation et le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, plus proche collaborateur du président Paul Biya, s'affichent aussi ouvertement, se laissent prendre la main dans le sac, en plein dans l'enrichissement illicite et sans cause. Si cela ne relève pas de la pure sorcellerie, comment un député de la nation peut se retrouver à collecter les loyers d'un directeur du cabinet civil, utiliser l'entête de l'Assemblée Nationale pour sommer les locataires d'un immeuble que vient d'acquérir un collaborateur du président de la République?

Filouterie de loyer

Sans aucune explication ajoutée, le Député Bindoua Mathurin adresse un changement d'adresse et de numéro du relevé bancaire à l'effet de servir de virement pour toutes les opérations réglementaires liées au paiement des charges locatives. La correspondance ne s'accompagne d'aucune forme de procédure, ni des fiches techniques d'explication sur les changements et les mutations. Ce qui est considéré par les enfants de la région du Sud comme une forfaiture infeste, indigeste, à la limite une fumisterie.

« Quand bien même par un tour de passe-passe, le directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo serait devenu le potentiel propriétaire de l'immeuble, nous sommes étonnés de constater que c'est le député Bindoua qui a signé la correspondance. Est-ce que c'est normal d'utiliser l'en-tête de l'assemblée pour une histoire privée ? En plus, personne ne sait en quelle qualité le député l'a fait. Qui est-il pour sommer les locataires de changer d'adresse des versements des loyers ? », s'indignent et protestent certaines langues au rang desquelles, quelques destinataires de la correspondance.

Au sujet du directeur du cabinet civil, s'il est vrai qu'il est le nouvel acquéreur de l'immeuble dont il va désormais percevoir les versements des loyers, on peut s'interroger à savoir s'il est conscient de la sensibilité, la valeur de la place qu'il occupe à côté du président Paul Biya. Sauf à penser qu'il piaffe d'impatience et a hâte de devenir un opérateur économique ou un homme d'affaires. Récemment encore, Samuel Mvondo Ayolo a été cité dans certaines transactions foncières privées. Voici que son nom apparaît de nouveau dans les affaires de collecte de loyer. Comment peut-on être Directeur du cabinet civil et exposer le président de la République à un tel niveau, dans des affaires moralement suspectes ? Qu'en dit le Paul Biya lorsqu'il observe comment son plus proche collaborateur se « sucre » impunément dans les affaires, se remplit les poches ouvertement, de façon outrancière et sans limites.

« Un député au service d'un Directeur du cabinet civil de la présidence de la République; ces gens sont formidables. C'est à croire qu'ils sont à l'étroit, ne savent pas quoi faire. On dirait que les plus proches collaborateurs du président Paul Biya sont obnubilés, aveuglés par l'accumulation des richesses. Ils sont gourmands, ne savent pas être rassasiés. Dans un appétit glouton, ils veulent tout prendre », conclut Abessolo, haut cadre de l'administration, natif du Dja et Lobo. « On va voir de toutes les couleurs dans ce pays. C'est honteux », s'indigne un député sous anonymat.