Sous le haut patronage du Gouverneur de la région du Littoral et le parrainage de Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (FÉCAFOOT), la Ligue régionale de football du Littoral organise du 13 au 15 octobre 2022 « Les journées hommages à Samuel Mbappe Leppe ».

Le télécentre communautaire de De son nom de famille Mbappe Moumi Samuel, celui que le public avait surnommé Maréchal, est né le 2 février 1936 à Douala. Fils de Moumé Mbappe et de Rose Ebelle. Selon les témoignages des ainés qui ont vécu les moments glorieux de l’homme, ce fut un immense et talentueux milieu de terrain mesurant 1,90m, avec l’une de ses jambes légèrement arquée, qui faisait la magie pour marquer les buts.

Sollicité par plusieurs clubs européens qui lui promettaient une brillante carrière professionnelle, Samuel Mbappe Leppe choisit de consacrer l’entièreté de sa carrière au Cameroun le berceau de ses ancêtres, soit près de 15 années passées à l’Oryx Football Club de Douala le mythique club de Bali où il remporte cinq titres de champion du Cameroun respectivement en 1961, 1963, 1964, 1965 et 1967. Trois fois la coupe du Cameroun respectivement en 1963, 1968 et 1970. Samuel Mbappe Leppe est le premier capitaine à soulever le Coupe des Clubs africains lors de la saison 1964-1965. Il sera le capitaine de la sélection nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations de 1970.

L’ambassadeur itinérant et icône du football Roger Milla dit de lui qu’ « il était le plus grand de tous ». Il décède le 25 décembre 1985 à Douala. En 2015, la Confédération Africaine de Football (Caf) lui décerne à titre posthume le Trophée de « Légende Africaine ». Son petit-frère, Ebelle Moumi Walter, fut également un excellent footballeur, de même que les frères « Moumi » feront tous carrière au sein de l’Oryx de Douala et dans l’équipe nationale du Cameroun. C’est à ce monument du football africain que la Ligue régionale de football du Littoral a décidé de rendre hommage, afin qu’il s’inscrive dans la mémoire collective des camerounais et des africains. Cette célébration selon le Comité d’organisation, se veut à la fois un grand moment de partage entre tous les acteurs de la communauté du football : joueurs-entraineurs-arbitres-administrateurs-dirigeants-journalistes sportifs entre autres, et un grand moment de liesse populaire autour de la mémoire du footballeur et d’ailleurs de toutes les anciennes gloires du football camerounais comme lui, selon les déclarations du président de la Ligue régional du Football pour le Littoral, Robert Louis Mbelek.

Témoignages émouvants

Le programme de la célébration prévoit : outre la conférence de presse qui a lieu ce week-end et au cours duquel les journalistes sportifs ont eu droit à tous les contours de ces « Journées Hommages à Samuel Mbappe Leppe » ; du 11 au 13 octobre 2022 il y aura dépôt des gerbes de fleurs sur son tombe ; vendredi 14 octobre 2022, un match de gala est prévu entre les anciens Lions indomptables contre une sélection du littoral ; samedi 15 octobre 2022, découverte de la stèle commémorative de légende du football camerounais, et puis l’on suppose que les festivités seront clôturées par une soirée de gala entre les convives et le monde sportif. Il convient de préciser que les « Journées Hommages à Samuel Mbappe Leppe » se tiennent grâce à l’accord des membres de sa famille et avec leur participation, notamment la benjamine des enfants de la famille Mbappe, et la nièce de l’icône du football qui est par ailleurs l’épouse de l’homme politique et homme d’affaires Cyrille Sam Mbaka qui a offert son restaurant (la Chaumière pour ne pas la nommer), pour la tenue de la conférence de presse. Ces personnalités ont d’ailleurs donné leurs témoignages émouvants face à la presse