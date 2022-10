CAMEROUN :: Littérature: La communauté urbaine de Douala publie un ouvrage :: CAMEROON

Matila ô duala est le titre de ce recueil de nouvelles que la communauté urbaine de Douala vient de rendre publique

C’est un ouvrage contenant neuf nouvelles dont huit sont écrites en français et une seule en anglais. A en croire la note de lecture faite par M. Ekum’a Mbella l’un des responsables du pôle communication de la Communauté urbaine de Douala « Les neuf auteurs racontent tous, leur vécu social, mettent en situation des personnages qu’on imagine jeunes en mouvement dans une société aux transformations inquiétantes et qui parfois aussi invitent à la joie de vivre ».

il faut rappeler que c’est Sur la base du procès-verbal d’un jury présidé par l’écrivaine , Djalli Amal Amadou, que les neuf meilleures nouvelles du concours de littérature « Matila ô Duala » ont été compilées dans ce recueil de nouvelles qui lui aussi a été baptisé Matila ô Duala.

Le maire de la ville qui presidait la cérémonie de présentation et de dédicace de cet ouvrage a déclaré lors de son allocution de circonstance : « C’est un plaisir d’être aujourd’hui à cette cérémonie pour rappeler combien la culture et singulièrement le livre contribue à l’émergence d’une société inventive et ouverte vers des savoirs multiformes. En effet, les besoins des citoyens ne sont pas que socio-économiques. La fréquentation remarquable qui a caractérisé le salon du livre de Douala en novembre dernier, le démontre à suffisance. Cet événement qui était une nouveauté a permis de mettre en relation les différents acteurs de la chaîne du livre et de réfléchir ensemble sur des voies et moyens pour vulgariser la pratique de la lecture dans notre ville ». Une façon pour le premier magistrat de la capitale économique de réaffirmer l’intérêt que porte l’exécutif qu’il dirige à la culture et la lecture. » Pour Roger Mbassa Ndinè, « la publication par la communauté urbaine de Douala du recueil comportant les neuf meilleures nouvelles en est la pleine manifestation. Je veux rassurer la communauté littéraire que l’exécutif communautaire de la ville de Douala est ardemment résolu à faire la promotion du livre. Au-delà de sa capacité à développer notre imaginaire, le livre est outil de projection à l’international. Notre pays est un indéniable vivier des écrivains. Il nous appartient de bâtir et mûrir des cadres et institutions comme le concours Matila ô Duala qui concourt à faire émerger et célébrer davantage des modèles pour des générations à venir », promet le premier édile de la ville »