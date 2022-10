CAMEROUN :: Incendie à la SOPECAM : Joseph LE était sur le terrain. :: CAMEROON

« Suite à l'incendie survenu ce matin à la SOPECAM et en ma qualité de PCA, je me suis rendu sur les lieux afin d'évaluer la situation avec le top management et prendre les mesures d'urgence pour assurer la continuité du service. Au nom du Conseil d’Administration, de la Direction Générale et de l'ensemble du personnel de la SOPECAM, j'exprime notre sincère gratitude aux sapeurs-pompiers et à tous les autres services pour leur prompte réaction qui a permis de vite étouffer les flammes. » Propos de Joseph LE PCA de la SOPECAM

Un incendie déclaré ce 08 octobre 2022 à la direction générale de la Société camerounaise de presse et d'édition ( Sopecam), sise à la rue de l'aéroport, dans la capitale politique du Cameroun. Aux premières heures de la matinée. Deux services consumés : la direction des Ressources humaines et l'infirmerie. Il s'agit de deux bâtiments en bois, et situés derrière la direction générale.

Joseph LE, Président du Conseil d’Administration de cette structure est immédiatement descendu sur le terrain pour toucher du doigt la triste réalité. Une réunion de crise a été organisée avec le top management; une enquête est ouverte par les services compétents.

