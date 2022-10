CAMEROUN :: Les 9 Directeurs du Cabinet Civil et le Danger à Yaoundé. :: CAMEROON

La presse est revenue sur les 9 directeurs qui ont occupés le prestigieux poste de Directeur du Cabinet Civil à la présidence de la République. Mais aussi le danger que constitue l’immeuble ministériel N 2 à Yaoundé.

Le journal La Nation d’Afrique se situe entre 1982-2022 pour revenir sur les « 09 directeurs du Cabinet civil ». De Philémon Beb à Samuel Mvondo Ayolo, ceux qui ont accédé à la délicate fonction de directeur du Cabinet civil à la présidence de la République ont connu différents sorts. Toutefois, le président Biya a toujours réussi le casting de ceux admis dans l’intimité et le cœur du pouvoir.

Il y a aussi l’Immeuble ministériel N°2 qui se dresse au centre de la capitale. Il est un « Danger à Yaoundé ». Pour le journal Integration, L’édifice public constitué de 18 étages, près de 500 bureaux et un parking de 300 places, est totalement sinistré, addition chaotique de fils électriques à l’air libre, murs éventrés laissant découvrir de l’amiante, ascenseurs et toilettes hors service depuis des lustres, escaliers fissurés et transformés en dépôts sauvages où s’alimentent rats, chauves-souris et d’autres bestioles sans nom, issues de secours obscures qui hébergent désormais une impressionnante légion de cafards et d’autres terrifiantes créatures... Dans cet univers chaotique, les quatre ministères installés dans cet immeuble se rejettent la responsabilité de la maintenance, en attendant le drame ô combien imminent.

Les Partis politiques ont été la preoccupation du journal Lignes d’Horizon AVEC « Les opposants de l’intérieur ».

Au sein de nos formations politiques, les contestations de l’ordre interne mènent leurs luttes selon une variété de stratégies et de modalités conduisant à des fortunes diverses, parfois jusqu’à la rupture. Avec les balises de Dominik Fopoussi et Edouard Kingué, les témoignages de Michèle Ndoki, Célestin Bedzigui et Pierre Milla Assouté, les analyses du Pr Manassé Aboya Endong et du Pr. Claude Abé. Et une tribune de Jean Michel Nintcheu.

Au niveau des des Finances publiques, « 1790 agents invités à justifier leurs missions ». Dans le cadre d’un audit diligente depuis plusieurs mois par la présidence de la République, au sujet de la gestion des lignes de souveraineté 65 et 94 du budget de l’Etat, gérées respectivement par le ministère des Finances et celui de l’Economie, ces agents du ministère des Finances sont invités à justifier des frais de missions perçus au cours de la période de 12 ans allant de 2010 à 2021.

Ce que le journal Integration appelle « L’audit fantoche ». Entre missions fictives et surévaluées, entre évacuations sanitaires fantaisistes, financement des projets fumeux, des fortunes aussi subites que colossales se sont créées sur fond de tribalisme, de clientélisme, d’affairisme et d’impunité. 1790 agents publics attendus au Consupe du 5 au 12 octobre dans le cadre de cette enquête, freinent des quatre fers pour s’y rendre.