CAMEROUN :: Décoration à titre posthume de Nestor NGA ETOGA: Doléances des fils de Mfou au Chef de l'Etat :: CAMEROON

A Monsieur le Président de la République Chef de l'État Paul BIYA. Yaoundé-Cameroun

Objet : décoration à titre posthume du journaliste Nestor NGA ETOGA

Monsieur le Président,



Nous venons auprès de votre haute personnalité vous tenir informé de la disparition de l'illustre journaliste d'investigation Nestor NGA ETOGA, décès survenu le 24 septembre 2022 à 23 heures, à l'hôpital de la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) à yaoundé.



Le défunt était le directeur de publication des journaux "Le Renard" , "Les Scoops d'Afrique", " Les Dépêches d'Afrique" et correspondant du journal français "Le Point". À chacune de ses interventions à Radio France Internationale (RFI), il n'hésitait pas à vanter les prouesses managériales du régime du renouveau incarné par votre illustre personnalité, Président de la République, Chef de l'État.



C'est également ce journaliste qui, à travers les résultats de ses investigations en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG) a permis à certains démembrements du gouvernement de diligenter des enquêtes au sujet des fraudes commises par la société forestière FIPCAM contre les intérêts de l'État du Cameroun. Ce journaliste était devenu l'espoir de tout un village, de toute une ville et le défenseur inimitable d'une nation. Il est mort pour nous mais il a sauvé beaucoup de vie, grâce à son courage.



Cette décoration ne sera que la reconnaissance d'une vie consacrée à la protection des intérêts de la nation.

Nous chargeons sa Majesté Marie Robert ELOUNDOU ANDEGUE, tél : 691743520 / 696699174, point focal officiel des obsèques du regretté journaliste fixé du 11 au 12 novembre 2022 pour répondre des formalités administratives nécessaires à la dite décoration.



Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sincères remerciements.

NDEMBA Philippe, SOUA ADA Casimir, OBAMA Emmanuel, KOSMA Estelle, MANGA Robert, TATTISONG Solange, ESSINDI Jean, YENE Xavier, ZE OVALE Boris, ZOA TOMO Jules, AVOTO Hector, TENE Mathieu, NKEM Moïse, NANGA Yves, EVINA Médard, AMOUGOU Paul César, AYISSI G.