Emprunt obligataire : Le Tchad adoube la crédibilité d'Afriland First Bank pour lever 100 milliards :: CHAD

La République du Tchad veut lever 100 milliards francs CFA sur le marché financier de la sous-région Afrique centrale. Et pour ce faire, Ndjamena a lancé son 3 ème emprunt obligataire.

La signature des documents de lancement y relatifs, a eu lieu le 06 octobre dernier à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun.

Et pour prouver la réussite de l'opération, les officiels tchadiens ont annoncé que 80 milliards francs CFA sont déjà garantis, avant même la phase effective de l'opération pour le mois prochain. Pour ce 3 ème emprunt obligataire de son histoire, le Tchad qui veut mobiliser 100 milliards de Fcfa auprès des investisseurs de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale(Cemac).

Ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin était à Yaoundé vendredi dernier, en vue de la signature des documents avec les sociétés de bourses retenues, ainsi que le mandat d’arrangement du 3 ème emprunt obligataire du Tchad. Il s’agit des arrangeurs Afriland Bourse & Investissement et Beko Capital Advisory et des co-arrangeurs CBT Bourse et AFG Capital. Ndjamena a jeté son dévolu sur le binôme Beko Capital et Afriland pour donner corps à son emprunt obligataire de 100 milliards francs CFA.

Les officiels tchadiens ont indiqué que les quatre intermédiaires de marchés ont été retenus sur des critères objectifs : la solidité du dossier, la crédibilité de la structuration, et l’importance des prises fermes. Sur ce dernier critère cité, l'on donne connaissance que les arrangeurs ont fait preuve de fiabilité dans des prises fermes. Opération qui aux dire des officiels tchadiens, cumule un montant de 70 milliards de FCFA auquel il faut ajouter 10 milliards de placements garantis par deux investisseurs dont l’identité n’a pas été révélée durant l'échange de parapheurs à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ce qui porte alors le pactole à 80 milliards francs CFA. Un montant garanti pour Ndjamena, avant même le lancement des opérations d'appel public à l'épargne. « Ceci ne veut pas dire que les 80 milliards vont empêcher d’autres investisseurs de participer à l’opération », a conséquemment, précisé le directeur général d’Afriland Bourse & Investment, Pierre Kammogne.

Pour ce qui le concerne, CBT Bourse s’est dit heureux et honoré d'avoir été élu comme « la seule et première société de bourse du Tchad choisie pour accompagner le pays dans sa troisième opération de levée de fonds d’appel public à l’épargne », selon les propos d'Alfred Beingar Moyangar, DG CBT Bourse.

Après l'étape de Yaoundé, il reste aux différents arrangeurs d'obtenir le visa préalable de la Cosumaf, le régulateur du marché financier régional, avant le lancement, en novembre 2022, de l’appel public à l’épargne.

« La place financière de l’Afrique centrale et celle du Cameroun en particulier a toujours séduit le Tchad. Ces sociétés ont été choisies sur la base de la performance pour piloter cette importante opération de levée de fonds. Après une longue absence nous revenons sur le marché financier avec cette première émission de 100 milliards et nous espérons qu’elles mobiliseront par le roadshow et les opérations de sensibilisation, l’ensemble de la communauté des épargnants et des investisseurs, pour que nous puissions atteindre sinon dépasser l’objectif fixés », a déclaré Tahir Hamid Nguilin.

La maturité du 3ème emprunt obligataire du Tchad est de cinq ans. Les fonds collectés, aux dires des officiels tchadiens, seront dépensés à la redynamisation de l'économie du pays, après une difficile conjoncture corcée par la pandémie du Coronavirus. Aussi projets vont-ils être réalisés, principalement sur les volets construction des infrastructures économiques, électriques, scolaires, ainsi que la finalisation des chantiers des grands édifices publics tels que la voirie urbaine pour l’assainissement de la ville.

Les officiels tchadiens croient en la réussite totale de leur emprunt obligataire, ce d'autant plus qu'ils dit fonder leur confiance sur la solidité, la fiabilité et la crédibilité internationale du Camerounais Afriland First Bank, géant du secteur bancaire au Cameroun, et multinationale.