CAMEROUN :: Yaoundé : Pourquoi le monument « J’aime mon pays » sera détruit :: CAMEROON

L’ouvrage a été inauguré il y a quelques mois, mais la reconfiguration du projet d’échangeur du carrefour Hilton impose sa démolition, selon les autorités.

Le monument patriote à Yaoundé est menacé de destruction. Dans le but de rendre la circulation plus fluide au centre urbain de la ville de Yaoundé, l’état du Cameroun a prévu, il y a quelques années, de construire un échangeur simplifié au carrefour Hilton, lieu où est actuellement érigé le monument patriote.

L’ouvrage devait compter pour la deuxième phase du projet de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, devant relier le rond-point poste centrale, le carrefour Warda et le carrefour Tsinga. L’ouvrage aurait permis de faciliter l’accès aux administrations, aux centres commerciaux et aux hôpitaux. La maquette 3D de ce projet a laissé présager une capitale futuriste.

Le 18 mai dernier, le ministre de l’urbanisme, de l’habitat et du développement urbain, a présidé, la cérémonie d’ouverture du monument patriote, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le maître d’ouvrage, Luc Messi Atangana, le maire de la ville de Yaoundé, a également pris part à cette cérémonie. Un événement ponctué de discours pompeux.

5 mois après, le 4 octobre dernier, le secrétaire général du ministère de l’urbanisme, de l’habitat, et du développement urbain a organisé une séance de travail portant sur la reconfiguration de l’échangeur Hilton, avec le maire de la ville. Cette réunion initialement prévue le 30 septembre dernier, avait pour but d’examiner les « études de faisabilité économiques et financières, pour une contractualisation en partenariat public privé. Il était également question de coordonner et mettre en cohérence la reconfiguration projetée, en tenant compte d’un plan de mobilité urbaine soutenable, des lignes de transport en commun et du projet de construction d’un réseau de “Bus Rapid Transit ».

En clair, le monument « J’aime mon pays » encore appelé « Monument Patriote » sera détruit alors même que l’infrastructure n’a pas un an d’existence.