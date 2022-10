CAMEROUN :: Affaire Bryan Formbor : Que s’est-il réellement passé ? :: CAMEROON

Selon le ministère public, le jeune Bryan Boris Formbor a été exécuté de façon sommaire. Par qui ?

L’opinion nationale et internationale en sait un peu plus désormais sur cette rocambolesque affaire de meurtre qui avait défrayé la chronique en son temps. Le moins que l’on puisse dire c’est que le 29 septembre dernier, après deux renvois successifs, l’affaire de l’assassinat de Bryan Boris Formbor a finalement été appelée au Tribunal de grande Instance du Mfoundi à Yaoundé. C’était en présence des 06 co-accusés poursuivis par le Ministère public pour assassinat en coaction.

Etaient également présents, parents, amis et connaissances du jeune Bryan. Aussi de nombreux observateurs qui piaffent d’impatience d’en savoir un peu plus sur cette scabreuse affaire n’ont pas manqué à l’appel. Chacun désirant que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 04 au 05 juin 2020. Ce jour fatidique où le jet-setteur est passé de vie à trépas. Ce 29 septembre 2022, le ministère public a finalement réussi à projeter les images prises par les caméras de surveillance de la Police camerounaise.

« En résumé, on a pu retenir que la victime a rendu son dernier souffle à minuit 56 minutes 40 secondes. Il y est arrivé 28 secondes plus tôt à bord d'un véhicule Toyota appelé trivialement “tête de cochon” de couleur bleue, pourchassé par une horde de conducteurs de mototaxis. Une fois immobilisé, il sera extrait de force de son véhicule. Il tentera d'échapper à ses bourreaux, mais pas pour longtemps. Il sera poignardé pour la première fois en tentant de fuir dernière le premier kiosque qui jouxte le carrefour Texaco Omnisports à moins de 5 mètres de son véhicule. Malheureusement il n'ira pas loin. Il va s'écrouler quelques mètres après, avant d'être rattrapé par ses bourreaux, et achevé à l'aide de coups de poignard et de cailloux comme un vulgaire malfaiteur », a appris la presse. Selon le procureur de la République, les conducteurs de mototaxis n'étaient pas les seuls à la poursuite de Bryan.

Exécutions sommaires

Plusieurs véhicules auraient également assisté au meurtre. Et tout se serait passé comme s'il y avait un phénomène de relai sur le lieu du crime. Des faits et bien d'autres qui démontrent à suffisance, selon le ministère public, que le jeune Bryan Boris Formbor a été exécuté de façon sommaire. A en croire le procureur de la République, personne d'autre en dehors de lui n'était dans le véhicule. Bien plus, contrairement à ce que laisse entendre les accusés, la victime n'avait ni percuté, ni trainé aucune moto. La scène du crime ne laissant transparaître aucune trace contrairement à ce qu’on a pu voir lors de la reconstitution des faits. La prochaine audience qui aura lieu le 31 octobre prochain s’annonce houleuse. Ivana Essomba Obama et les 06 co-accusés y sont attendus pour, a appris Le Messager répondre des accusations formulées contre eux. A suivre….