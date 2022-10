CAMEROUN :: Mireille Ndje Ndje : L’infidélité peut avoir pour facteur, l’insatisfaction sexuelle :: CAMEROON

La Psychologue clinicienne explique que le nombre de partenaires, encore moins les capacités physiques, ne sont pas des indicateurs d’une compétence sexuelle.

La qualité d’un rapport sexuel est-elle liée à la taille du pénis ?

Un rapport sexuel de qualité est un moment de partage et de découverte des facettes de notre sexualité, comme source de plaisir, et donc d’épanouissement. Ni le nombre de partenaires, ni les capacités physiques ne sont des indicateurs d’une compétence sexuelle.

Qu’est ce qui explique alors qu’un homme prenne un aphrodisiaque avant un acte sexuel ?

Un aphrodisiaque est une substance qui booste la libido. Un homme ou une femme peut prendre un aphrodisiaque pour augmenter son plaisir sexuel et/ou celui de son/sa partenaire, pour accroître ses performances sexuelles. C’est des conduites de réassurance qui confortent et donnent l’impression de toute puissance et qui donnent à celui qui utilise ces aphrodisiaques le sentiment d’avoir de la valeur.

Pourquoi les hommes sont plus disposés à utiliser les aphrodisiaques que les femmes ?

On peut penser que les hommes utilisent plus les aphrodisiaques que les femmes, parce que la sexualité semble plus expressive chez les hommes que chez les femmes. Généralement, les études sur l’utilisation des aphrodisiaques sont faites sur les hommes, même lorsqu’il s’agit des adolescents.

Certains avouent avoir recours aux produits aphrodisiaques pour stimuler l’appétit sexuel. L’on est donc tenté de savoir si la performance sexuelle a un lien avec les sentiments que l’on éprouve pour son partenaire ?

Le rôle même des aphrodisiaques est de stimuler l’appétit sexuel. La recherche de la performance sexuelle est très subjective. Cependant, elle peut être liée au désir d’impressionner sa partenaire, de se valoriser ; mais peut aussi être liée au sentiment de toute puissance. Il y a forcément un lien avec la partenaire, mais les sentiments qu’on a envers elle peuvent être bons ou moins. Beaucoup de gens vont utiliser les aphrodisiaques simplement parce qu’ils ont un perpétuel besoin de séduction et de conquête Il est possible qu’on devienne infidèles à cause de l’insatisfaction sexuelle. Il faut néanmoins faire les différences entre amour, sexe et mariage. On peut être infidèle même en étant totalement satisfait, lorsqu’on est un prédateur ou qu’on n’a pas des sentiments positifs envers son partenaire. L’infidélité peut dépendre de plusieurs facteurs, mais l’insatisfaction sexuelle en est un.