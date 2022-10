CAMEROUN :: Emile Parfait Simb : «le temps est le véritable maître de l’histoire» :: CAMEROON

Le Président directeur général de Global Investment Trading (GIT), promoteur du Liyeplimal et du Limocoin, réagit à la nouvelle règlementation de la COSUMAF relative aux crypto-monnaies en Afrique centrale.

Emile Parfait Simb s’est adressé à la communauté Liyeplimal ce jeudi 6 octobre 2022. Dans un communiqué de trois pages relayé sur les réseaux sociaux, le Président directeur général de Global Investment Trading (GIT) remobilise ses collaborateurs, partenaires et investisseurs en Afrique centrale. «Le temps est le véritable maître de l’histoire», lâche-t-il dans le communiqué.

Le pionnier des crypto-monnaies en Afrique francophone rappelle que «malgré le chapelet de propositions adressées aux instances régulatrices, nos efforts furent vains». Ces deux dernières années, les autorités financières de la zone CEMAC ont jeté le jeune opérateur économique camerounais à la vindicte populaire. Un ‘’manque de connaissance’’ qui a entrainé une ‘’désinformation’’ matérialisée par certains médias occidentaux et leurs relais locaux. «Cela nous a été largement préjudiciable. En décourageant à un moment donné des partenaires disposés à accompagner nos projets», s’indigne Emile Parfait Simb.

Propriétaire de l’unique crypto-monnaie (Limocoin) à part entière détenue par un Africain, listée dans les marchés internationaux, Emile Parfait Simb se réjouit des récentes décisions prises par le comité ministériel de la CEMAC qui «a adopté un règlement impliquant cette fois, les actifs numériques sous le règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/ COSUMAF qui va aboutir à une approche plus concrète et légale du secteur des crypto actifs en Afrique centrale ; Ce nouveau cadre réglementaire ouvre la boîte de pandore aux utilisateurs de ces actifs et nous donnera certainement un souffle nouveau.»