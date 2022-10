CAMEROUN :: Gestion des lignes 94 et 65 : La présidence de la République veut voir clair :: CAMEROON

Elle a ordonné un audit des dépenses de ces deux lignes gérées par le ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministère des Finances (MINFI) au titre des exercices allant de 2010 à 2021. Au MINFI, 1 790 personnels appelés à justifier les frais de mission perçus au cours de cette période.

La présidence de la République a ordonné l’audit de la gestion des ressources issues des chapitres 65 (dépenses communes de fonctionnement) et 94 (interventions en investissements) au titre des exercices allant de 2010 à 2021. C’est dans ce cadre qu’une équipe de mission conduite par le Ministère délégué à la Présidence de la République, chargé du Contrôle supérieur de l’Etat a été dépêchée auprès du Ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (MINEPAT) et au Ministère des Finances (MINFI).

Ainsi, le 30 septembre 2022, Louis Paul Motaze, MINFI, a envoyé une note au chef de la division de la prévision de son département ministériel avec pour objet : « production des justificatifs engagées dans le chapitre 65 ». Le document révèle que 1 790 personnels du ministère des Finances sont invités à justifier des frais de mission perçus au cours de la période de 12 ans allant de 2010 à 2021.

« Les premières investigations sur les frais de mission engagés sur cette ligne de souveraineté révèlent quelques entorses aux prescriptions réglementaires. Par exemple, apprend- on, alors que la pratique en vigueur à la Fonction publique camerounaise stipule que le nombre de jours de mission à effectuer par un agent de l’État n’excède pas 100 au cours du même exercice budgétaire, les auditeurs du CONSUPE ont découvert des cas où des fonctionnaires cumulent jusqu’à 600 jours de mission par an, soit six fois la norme » souligne Investir au Cameroun. Ce site spécialisé dans l’information économique précise également que selon ses sources, « de nombreux agents de l’État ont régulièrement perçu la totalité de leurs frais de mission engagés sur la ligne 65, avant même d’effectuer ladite mission ou pas. Alors que la réglementation en vigueur prescrit que seulement 60% des frais soient perçus avant le départ en mission. Le reste des 40% devant être versé à l’agent public à son retour, après avoir dûment déposé son rapport de mission ».

« La ligne 94 intitulée interventions en investissements est gérée par le MINEPAT et a été initiée pour gérer les imprévus dans le secteur des investissements mais aussi pour soutenir des porteurs de projets. La ligne 65 intitulée dépenses communes de fonctionnement a été mise en place pour gérer les imprévus liés au fonctionnement de l’Etat. La gestion de ces lignes alimente des soupçons au sein de l’opinion d’où l’audit qui est en cours en ce moment » souligne une source au MINFI.