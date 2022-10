Classement Fifa : Le Cameroun perd 5 places :: CAMEROON

Le pays des Lions Indomptables occupe la 43ème place, alors que le Brésil trône à la tête au ranking mondial du mois de septembre publié hier, 06 octobre 2022.

La dégringolade du Cameroun au dernier classement Fifa du mois de septembre publié hier, 06 octobre 2022 ne surprend pas. Les deux derniers matchs amicaux disputés et perdus par les Lions Indomptables, on le savait, devaient avoir un impact négatif sur le Cameroun au ranking mondial. Le Cameroun occupe alors la 43ème position sur ce classement. Perdant ainsi 5 places, puisqu’il occupait la 38ème position au dernier classement Fifa. Les Lions Indomptables perdaient en match amical (2-0) d’abord contre l’Ouzbékistan le 23 septembre dernier et contre la Corée du Sud (0-1), le 27 du même mois lors de la dernière période Fifa.

Ces deux contre-performances ont alors fait perdre de places au pays des Lions Indomptables. Ils vont aborder la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ce 43ème rang, puisque le prochain classement Fifa sera publié le 22 décembre 2022, après la plus prestigieuse compétition mondiale de football. Les adversaires du Cameroun dans le groupe G ont plutôt amélioré leurs positions. Le Brésil trône à la tête de ce classement.

Victorieuse du Ghana et de la Tunisie en amical, la Seleçao creuse même l’écart sur son dauphin, la Belgique (2ème) qui a été battue par les Pays-Bas (8èmes) en Ligue des Nations de l’UEFA. L’Argentine (3ème, -) complète le podium. La Suisse quant à elle occupe la 16ème position. La Serbie est 21ème, et réalise une ascension de quatre rangs. Selon les données statistiques publiées par la Fifa, 53 matches de Ligue des Nations de l’UEFA et 119 rencontres amicales étaient au programme de la dernière fenêtre internationale avant la Coupe du Monde, Qatar 2022, qui débutera le 20 novembre prochain. Ultimes répétitions pour les 32 équipes qui participeront à l’imminente grand-messe, ces rendez-vous ont eu un impact important sur le dernier Classement Mondial Fifa.

Il y a davantage de mouvements un peu plus loin dans le classement. Ainsi, la Croatie (12ème) fait un bond de trois places. De son côté, la RI Iran (20ème) gagne deux places et intègre le Top 20. Les meilleures progressions sont toutefois à mettre à l’actif d’équipes non qualifiées pour la Coupe du Monde 2022, à savoir l’Ecosse (40ème) et l’Azerbaïdjan (123ème), qui grimpent de cinq échelons. A un degré moindre, citons enfin les hausses de l’Algérie (37ème), de la Géorgie (78ème), de la Mauritanie (103ème) et du Suriname (139ème), qui gagnent tous quatre places dans ce classement Fifa, à défaut de pouvoir participer au prochain Mondial.

Top 10 africain