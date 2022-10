MAROC :: Rabat danse aux rythmes des sonorités africaines :: MOROCCO

Du 22 au 24 septembre 2022 Rabat, capitale marocaine, a réuni à l’occasion des célébrations de « Rabat capitale culture 2022 » une dizaine d’artistes locaux et internationaux de la scène continentale pour célébrer la richesse et la diversité des musiques d’Afrique à travers une série de grands concerts.

Placé sous le haut patronage du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous l’impulsion de la Wilaya, la Mairie de Rabat ainsi que la Cités et les Gouvernements locaux Unis d’Afrique, ‘‘Les grands concerts de Rabat’’ s’inscrit comme la première grande manifestation organisée dans le cadre des célébrations de Rabat capitale Africaine de la culture 2022. Avec pour objectif la promotion et le développement de l’industrie de la musique africaine sur l’ensemble du continent et partout ailleurs.

Durant trois (03) jours, cinq-cents-vingt-mille (520 000) spectateurs ont fait le déplacement de divers horizons pour s’arrimer, et danser aux rythmes de diverses sonorités africaines : des musiques traditionnelles comme le Raï et celles de la nouvelle génération. Sur la scène, se sont succédés plusieurs artistes à l’instar de : l’artiste algérien Cheb Khaled, la nigériane Ayra star, star de l’Afropop, de l’étoile montante Dadju, les artistes marocains Manal Benchlikha, El Grande toto, Snor, l’artiste et enfin l’icône Salif Keita.

« Nous sommes très heureux de l’engouement généré par ce grand concert, qui a connu la participation d’artistes de renom de toute l’Afrique, pour le plus grand plaisir de toutes les générations. Cette manifestation atteste de la richesse de la scène musicale africaine. « La culture sous toutes ses formes est aujourd’hui un moyen de renforcer les liens entre le Maroc et les autres pays du continent. » se félicite M. Mohammed Benyaacoub, Directeur des Arts au Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

La musique, porte drapeau de la culture africaine

Depuis des décennies, la musique constitue l’un des arts culturels majeurs du continent et a su, être un porte-drapeau pour faire rayonner l’Afrique à l’international. Ainsi, des évènements tel que ‘‘Les grands concerts de Rabat’’ contribue à faire connaitre ces talents, à structurer et à mettre en réseau les artistes et acteurs culturels du continent. Pour ces artistes, une telle initiative est un investissement louable et une grande fenêtre d’expression de leur talent.

« Je suis très fière de cette invitation…fière que le Maroc investisse dans la culture, dans la musique… fière de vivre cette expérience. » se réjouit le chanteur franco-marocain L’artiste.

« Je suis très honoré d’être là, de participer à cet évènement…j’ai une relation particulière avec Rabat, je suis venue 3-4 fois et à chaque fois c’était une belle expérience où J’ai pu faire découvrir de nouveaux titres » ajoute le chanteur congolais Dadju.

‘‘Les grands concerts de Rabat’’ sont désormais une plateforme pour promouvoir et développer l’industrie de la musique africaine à travers le continent et partout ailleurs. Rabat capitale Africaine de la culture 2022 est un évènement qui se déroule de Juin 2022 à Mai 2023.

Faites-y un tour.